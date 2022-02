Vox se dispara y ratifica la dependencia de los populares en el ciclo electoral

Noche de euforia para Vox. El objetivo de los de Santiago Asbascal durante la campaña castellanoleonesa era demostrar al PP que no existe solo una fuerza hegemónica en la derecha y que la victoria inapelable de Isabel Díaz Ayuso en Madrid el año pasado fue un espejismo circunscrito a las peculiaridades de dicha comunidad.Esa es la lectura que realizan después de pasar de uno a trece procuradores, triplicar sus resultados de 2019 (en torno al 17% de los votos) y convertirse en la fuerza con más crecimiento en estos comicios. En clave nacional, mandan un claro mensaje a los populares, que se tendrán que entender con ellos en el largo ciclo electoral de dos años y medio que se ha abierto este domingo, con la guinda en las generales de 2023.

En la arena local, el resultado electoral convierte a los de Santiago Abascal en llave para el Gobierno regional, como sucedió en Andalucía y Madrid, donde apoyan al PP desde fuera. Sin embargo esta vez avisan de que su soporte «no saldrá gratis» y exigirán entrar, por primera vez, en un Gobierno regional. «¡Que cara de vicepresidente se le está poniendo!», afirmó este domingo sin ambages Abascal en Valladolid, desde el escenario que la formación había preparado, señalando al candidato de la formación, Juan García-Gallardo. Un mensaje con el que ya dejaba claro desde el principio las exigencias que planteará a Mañueco en las negociaciones que se inician a partir de este lunes.

No le faltan argumentos, Ciudadanos, con un procurador menos de los que ahora tiene el partido de ultraderecha, hizo lo propio tras las anteriores autonómicas, con Francisco Igea, su líder, ostentado el cargo de vicepresidente. «Vox tiene el derecho y el deber de formar Gobierno en Castilla y León, el mandato es claro», reiteró este domingo Abascal.

Candidato desconocido

La estrategia inicial de Vox no era obtener consejerías, sino llegar a un acuerdo programático duro ante la sensación de que Mañueco iba a obtener una amplia mayoría. Sin embargo, deshechas las expectativas del PP, al que no le valen las candidaturas de la España Vaciada por sí solas para formar Gobierno, el cambio de estrategia es claro. Lo logran, además, con un candidato desconocido, el joven abogado burgalés Juan García-Gallardo (30 años), que no entraba en las quinielas y fue designado de la noche a la mañana. En una región en la que, además, apenas tenían representación institucional y en la que funcionaban mejor en las generales que en las autonómicas o municipales.Hasta este domingo.

Si el PP pretendía con el adelanto electoral fagocitar los restos de Ciudadanos, ha sido Vox finalmente quién ha copado el espacio que ha dejado libre la formación naranja. La dirección del partido de ultraderecha, eufórica durante el recuento, toma nota para las próximas generales, donde espera recortar distancia con los populares. «Muy pronto Vox demostrará que es la principal alternativa política para expulsar a Pedro Sánchez de la Moncloa», zanjó Abascal.

Su relación con el líder del PP, Pablo Casado, está rota desde la fallida moción de censura contra Pedro Sánchez en octubre de 2020, pero aunque el presidente de Vox reconoció que le dolió personalmente el duro discurso de Casado, siempre ha asegurado que la política «está por encima» y eso «no será determinante» para los acuerdos políticos a los que ambas formaciones parecen abocadas a alcanzar.