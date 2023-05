Pérez no tuvo el tirón esperado en unos comicios en los que CC se disparó en votos y en concejales

Marco Aurelio Pérez, que fue alcalde con mayoría absoluta en dos mandatos consecutivos, entre 2011 y 2019, ganó estas últimas elecciones en San Bartoloné de Tirajana, pero no logró el tirón electoral que previó su partido, PP-AV, en su regreso a la política municipal, y perdió incluso un concejal respecto a 2019. Con el 100% del escrutinio, su formación logró 7 ediles en lugar de los 8 de hace cuatro años. Solo venció a la segunda fuerza, a CC, en votos, porque las urnas les depararon los mismos concejales.

PP-AV ganó, pero el suyo fue un triunfo agridulce. Muy distinto a la sensación de victoria que ayer invadió la sede de CC en el municipio. El partido que lidera Alejandro Marichal fue el único de los que se sienta en el Salón de Plenos que subió en concejales, pues pasó de 4 a 7. Además, duplicó sus votos respecto a los cosechados en 2019, de 2.368 creció hasta 4.828.

El descontento de la ciudadanía con la gestión del gobierno municipal, formado por PSOE, NC, Ciudadanos y una exedil de CC, parece haber castigado más a los socialistas. La organización de la actual alcaldesa, Conchi Narváez, perdió 641 votos, lo que le llevó a dejarse un acta de concejal. De las 7 que tenía pasa a 6. NC suma votos, eso sí, apenas 250 más, pero al menos le da para mantener sus 5 concejales. Ciudadanos, directamente, ni siquiera se presentó en estas elecciones.

Los 1.600 votos «perdidos» de Vox y Hablemos Ahora

«El pueblo ha querido que no se gobierne en San Bartolomé de Tirajana con mayoría absoluta, sino mediante un pacto de gobierno, por lo que a partir de mañana nos pondremos a trabajar», apuntaba la noche de este domingo Marco Aurelio Pérez, que no ocultaba cierta frustración. «Es verdad que esperábamos más; la pena que me queda son esos 1.600 votos que se han perdido y que fueron a parar a Vox y a Hablemos Ahora», argumenta el líder de PP-AV.

Ampliar Marco Aurelio Pérez, ejerciendo su derecho al voto. C7

Para Pérez, esos votos que él entiende de «centro derecha» les podían haber dado la mayoría absoluta, pero que, sin embargo, de esta manera, ni siquiera consiguieron representación.

El exalcalde se mostró menos tajante a la hora de hablar de pactos. Advirtió de que, dado el mapa que dejan los resultados, caben varias opciones, aunque cuando hizo las declaraciones a este periódico, su candidatura contaba con 8 ediles y no con 7, lo que le resta ciertas posibilidades.

Si no pacta con CC, ya no le bastaría una alianza con NC, por lo que, en principio, nacionalistas y conservadores estarían condenados a entenderse. Una alianza con el PSOE se antoja bastante menos probable. En el pleno de San Bartolomé se sientan 25 concejales, por lo que para alcanzar la mayoría, el futuro gobierno tendrá que sumar 13.

En ese sentido, CC es el partido al que se le abre un abanico de opciones más diverso. Podría pactar con PP-AV, pero también con el PSOE, aunque para eso tendrían que recuperar unas relaciones que, en principio, salieron bastante maltrechas de este mandato que acaba. No en vano, gobernaban en alianza desde 2019 hasta que la decisión de la alcaldesa, socialista, de cesar a una de las ediles nacionalistas desencadenó la ruptura del pacto y la salida de CC del gobierno en 2021.

Quizás por eso también estaba este domingo tan satisfecho Marichal, porque en apenas año y medio en la oposición ha logrado captar el voto del descontento de la ciudadanía respecto a la gestión del gobierno municipal al que él perteneció en su primera etapa.

«CC está de enhorabuena»

«CC está de enhorabuena», dijo anoche el líder de CC. «Hemos duplicado el número de votos y hemos sido la única fuerza política que hemos aumentado en número de concejales, de 4 a 7. y todo eso gracias a los vecinos, que han visto en CC la alternativa real al gobierno actual conformado por PSOE y NC».

Puede que de sus palabras quepa inferir que su apuesta ahora pasa por un pacto con PP-AV, partido al que, por cierto, trasladó su expresa felicitación por haber ganado los comicios. Marichal habla de convertirse en alternativa al gobierno actual y cita expresamente a los dos partidos que lo forman, PSOE y NC, luego, en ese caso, no le quedaría más opción que un acuerdo con PP-AV. Además, lo formarían los dos partidos más votados en estas elecciones tan reñidas.

Sea como sea, de una manera o de otra, lo cierto es que a Marichal no se le pasa por la cabeza una ecuación en la que que no figure CC. «Se abre un camino en el que CC va a trabajar para conformar un gobierno nuevo en San Bartolomé», sentenció.

La otra novedad que dejó este domingo en San Bartolomé es que Vox no logró entrar en el Ayuntamiento. Se quedó a las puertas, con 850 votos, pero no alcanzó el 5%, justo por detrás de NC.