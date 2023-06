Isabel Guerra (NC) se niega a irse para facilitar un pacto de gobierno en Teror

En estos momentos el municipio de Teror vive casi la misma situación que hace cuatro años, aunque con un baile de concejales mínimo a favor del PP.

En 2019 NC obtuvo 6 concejales (2.361 votos); y el PSOE (1.905) y el PP (1.899) 5 concejales cada uno.

Pero NC se quedó fuera del gobierno, cuya Alcaldía alternaron PSOE y PP.

Ahora, NC sigue siendo la fuerza mayoritaria, con 6 concejales de nuevo y 2.236 votos, y otra vez la balanza indica que no gobernará.

O por lo menos no lo hará si Isabel Guerra sigue al frente del grupo de NC en Teror.

Así lo han reconocido fuentes cercanas al PP, que pone como condición la renuncia al acta de concejala de Guerra para entablar negociaciones con NC. Sin embargo, Isabel Guerra se niega a marcharse.

«No están negociando conmigo, sino que llamaron a mi número dos», al que le manifestaron que «pactan si yo me voy, si entrego el acta», reconoció este lunes Guerra. «Y yo no me voy». En realidad, «piden que yo me corte la cabeza, y eso, no».

En todo caso, Isabel entiende que el pacto más lógico sería con los socialistas.

Por su parte, «el PSOE quiere escuchar», dice Guerra, pero a unos y a otros. «Me utilizan entre los dos para ver cuánto le sacan el uno al otro», apunta la líder de NC en Teror, que ya vivió algo parecido hace cuatro años.

Si ni PP ni PSOE cuentan con NC para llegara un acuerdo, «yo me quedaría otros cuatro años en la oposición. Soy el talón de Aquiles del PP, soy su debilidad.».

Ahora, no esconde que «me gustaría pactar con el PSOE», sería, asegura, lo más lógico «si fueran medianamente inteligentes», pues «fue NC quien contuvo al PP», ahora mismo la segunda fuerza política en la villa, relegando al PSOE al tercer lugar por votos y concejales.

«El PSOE ha bajado, yo me mantengo y el PP ha subido,. Yo fui la contención».

Por ahora de las posibles negociaciones solo ha trascendido que «nosotros (NC) abrimos canal de comunicación con el PSOE, estamos a expensas de reunirnos», según Isabel Guerra.