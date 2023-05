La pinza PP-PSOE puede dejar de nuevo fuera del gobierno de Teror a Guerra (NC)

La líder de NC en Teror, Isabel Guerra, apunta lo que es un secreto a voces. «Ganamos las elecciones claramente, y desde el no gobierno, lo cual es más difícil. Revalidamos resultados» de 2019, obteniendo los mismo concejales que entonces, nueve, pero «no significa gobierno».

Aunque también, por ahora, está en el aire que PSOE y PP vuelva a revalidar el pacto de gobierno con alternancia de partidos en la Alcaldía, como los últimos cuatro años. Un pacto PP-PSOE que en clave nacional puede no entenderse, también señala Guerra.

«Nosotros queremos gobernar. Yo gobernaría con el PSOE porque es la fuerza natural» llegado el momento de pactar.

Pero Isabel Guerra sabe y reconoce que quizás no sea posible debido a una confrontación ya de años, tras su paso por las filas socialistas.

A su vez, «el PP no me quiere ni por justicia», dice. Y así puestos, «el PSOE tampoco me quiere».

Pero entiende la líder de NC en Teror que la ciudadanía ha hablado nuevamente en las urnas y que es su formación nacionalista la más votada, como en 2019.

Gobernar NC «sería lo natural, que ellos se quedaran a un lado», toda vez que «el PSOE se queda atrás», siendo ahora la tercera fuerza política con 5 concejales.

«Pero aquí no hay claves. Es un caso atípico». Isabel Guerra sin embargo lo intentará, aún cuando ni PP ni PSOE se han puesto en contacto con ella para felicitarla por los resultados.

«Pero tenemos vocación de gobierno, siendo la fuerza más votada. Hay que escuchar al pueblo, sería un error lo contrario».

Además, apunta que aunque el PP ha subido en Teror, estando en el gobierno local y con la ola nacional a favor, pero ni mucho menos como se esperaba. «El PP no arrasó en Teror, a pesa de estar en el gobierno».

Este lunes, tras el 28M, Guerra aseguraba que «llevo cuatro años pasándolo mal, con denuncias, y no quiero pasar cuatro años iguales. Ha sido una oposición bastante dura, que no quiero repetir», reconoce.

En todo caso se niega, dice, a echarse a un lado. «Que me pidan mi cabeza no. Hemos ganado».