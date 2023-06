El PSOE mantiene sus 19 diputados y gana las elecciones en Asturias

Ana Moriyón Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Ya es oficial: el PSOE ha ganado las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Tras una jornada ajetreada, el recuento de los votos de los asturianos residentes en el extranjero no cambian nada. El Partido Popular necesitaba una diferencia de 840 votos en la circunscripción oriental para arrebatarle un diputado al PSOE, pero los números no han dado. En esta zona, Diego Canga ha cosechado 539 votos y, aunque ha superado en más de cien a los socialistas, se ha quedado lejos del objetivo. Diego Canga, en un ejercicio de realismo, asumía esta mañana que cambiar los resultados iba a ser difícil, y más al ver que los votos adscritos a la zona del Oriente no superaban los 1.500.

La jornada ha sido lenta y se ha retrasado aún más tras la aparición de una nueva caja cuando había pasado ya una hora del inicio del recuento. En torno a las cinco y media de esta tarde, apareció, en la sala habilitada en los juzgados de Oviedo, una nueva caja de votos que, durante el proceso inicial llevado a cabo por la mañana (para la clasificación y la introducción de los votos en las urnas), se había utilizado para almacenar los votos con incidencias. El objetivo era realizar un control exhaustivo de los mismos al término del proceso llevado a cabo por la mañana pero, por motivos que se desconocen y que funcionarios presentes en la sala atribuyeron a un despiste por el volumen de personas que se encontraba en la misma, esos votos no llegaron a contabilizarse antes de iniciarse el recuento y, por lo tanto, no fueron introducidos en las correspondientes urnas antes de comenzar el recuento. Caja sorpresa Esta tarde, cuando se procedía a finalizar el recuento correspondiente a la circunscripción central, se localizó una caja que contenía 580 . La tensión en el lugar se hizo evidente y el presidente de la mesa ordenó a los medios de comunicación y al público que abandonara la sala «temporalmente». Dentro solo pudieron quedar los funcionarios y los apoderados de cada partido. Desde el pasillo, los medios de comunicación sí pudieron comprobar cómo se procedió a revisar y clasificar los nuevos votos y a introducirlos en las urnas correspondientes, pese a que el recuento ya estaba bastante avanzado. La caja contenía 580 votos, por lo que en total son 7.329 las papeletas a recontar. De ellas, 4.411 corresponden a la circunscipción centro, 1.443 a la occidental y 1.475 a la oriental. Son los votos de esta última sección los que cobran una mayor importancia, ya que los populares están a 840 votos de arrebatarle un diputado al PSOE, con lo que ambos partidos empatarían a 18. Media decena de magistrados y tres decenas de funcionarios se han ocupado, desde primera hora de la mañana, del arduo proceso previo que implica el recuento del voto procedente de asturianos residentes en el exterior. Quince cajas con miles de cartas llegadas desde diferentes países que, una vez constituidas formalmente las mesas, en torno a las nueve de la mañana, están pasando varios filtros antes de que el voto llegue a las urnas instaladas en el junta electoral, emplazada en los juzgados de Oviedo. Concretamente, se trata de cinco puntos de votación asistidos por otros tantos magistrados o vocales no judiciales donde se hace la última comprobación y se deposita el voto en la urnas habilitadas en función de la circunscripción: oriente, occidente y centro. Antes de depositarse en las urnas, los miles de votos que llegaron del exterior pasan por varias áreas de control. En un primer punto, un grupo de trabajadores equipado con una guillotina se ocupa de abrir las cartas por montones para mayor agilidad. Estas, posteriormente, se distribuyen en tres áreas de trabajo en las que el grueso de los funcionarios movilizados para esta jornada de recuento electoral se ocupaban de un primer filtro en el que se comprueba que la documentación aportada por cada ciudadano en cada sobre es la correcta. Como un trabajo en cadena, y a un ritmo intenso en el que los funcionarios iban descansando a turnos, esta documentación se va trasladando a la zona en la que están instaladas las urnas, donde se hace una última comprobación antes de que los propios magistrados o vocales no judiciales introducen finalmente la papeleta en la urna correspondiente. Alrededor de las 16.30 dio comienzo el recuento de papeletas propiamente dicho. De hecho, la previsión es que no se conozca el resultado final hasta bien entrada la tarde. Y todo se ha retrasado tras la aparición de una caja llena de votos en pleno recuento. Solo cuando finalice este proceso se sabrá si el voto procedente del exterior implica cambios sustanciales en los resultados electorales del pasado domingo. Esto es, 19 diputados el PSOE, 17 el PP, 4 Vox, 3 IU-Convocatoria por Asturias, uno Podemos y uno Foro.