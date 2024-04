Los propietarios de la vivienda vacacional ven «inconstitucional» la norma del Gobierno: «Es un exterminio»

«Con este anteproyecto, las viviendas vacacionales quedan heridas de muerte, y solo es cuestión de poner la fecha definitiva de su erradicación, que será paulatina pero inexorable». Así de contundente se ha mostrado la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ante el anteproyecto de ley elaborado por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, que consideran «institucional» y «una ley de exterminio».

En esta línea, defienden que el anteproyecto es un «refrito de las medidas más limitativas» dictadas no solo en España, sino en Europa, sobre las viviendas vacacionales. Por todo ello, consideran que el objetivo del Ejecutivo canario es «prohibir desde ya» los nuevos pisos turísticos e «ir eliminando los que ya están ejerciendo la actividad legalmente».

A su vez, señalan que se trata de una «auténtica moratoria» a las viviendas vacacionales en las islas, pues a partir de su entrada en vigor «no se van a admitir más altas» de estos alojamientos, «salvo que expresamente el planeamiento municipal las autorice», justo lo contrario a lo establecido a día de hoy, según matizan.

En este punto, explican: «En la actualidad, prácticamente ninguno de los 88 municipios de Canarias tiene su PGO adaptado para prever las viviendas vacacionales (VV), por lo que quedarán automáticamente prohibidas en todos ellos. Y además se imponen tantos y tales condicionantes a los Ayuntamientos que quieran autorizar VV que será de muy difícil cumplimiento».

Al mismo tiempo, ahondan en la idea de que la norma prevé la erradicación paulatina de los pisos turísticos que «ejercen la actividad legalmente en Canarias, que han presentado su declaración responsable y pagan sus impustos».

Así, exponen que el régimen transitorio que se aplica a estos alojamientos, inscritos en el Registro General Turístico de Canarias, es de imposible cumplimiento por dos cuestiones: por un lado, porque otorga un plazo de 5 años para que se adapten a las exigencias técnicas del art. 5 d) (aparatos de aire acondicionado y/o calefacción, calificación energética mínima C o B, agua caliente mediante placas solares o similar, toma corriente para recarga de vehículos eléctricos, acceso rodado y pavimentado a las viviendas etc., que en muchos casos no depende de los propietarios), si no, quedarán excluidas.

Pasados esos 5 años, detallan, tienen otros 5 (un total de 10 desde que se aprueba la ley) para adaptarse íntegramente a todos los requisitos que exige la norma, que, insisten, «no dependen de que el propietario quiera o no cumplirlos».

Si bien, indican que esto no es todo, pues existen más requisitos que dejan fuera a numerosas viviendas vacacionales ahora en activo, como, por ejemplo, los pisos en edificios plurifamiliares; en concreto, los estudios, pisos, apartamentos y las unidades de menos de 44 metros cuadrados para 2 personas, menos de 250m2 en un edificio destinado a vivienda vacacional y otras actividades, entre otros. También, es el caso de las viviendas unifamiliares adosadas, pues solo se permiten aquellas que estén «absolutamente aisladas de sus colindantes».

Por otro lado, ponen de relieve que la medida «prevé el destierro absoluto y prohibición de ejercer la actividad durante 10 años a todas las viviendas a las que se les revoque la declaración responsable, sin posibilidad de subsanar ni volver a presentar nueva solicitud en plazo de 10 años».