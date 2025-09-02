Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oferta de vivienda turística en el norte insular. Javier Melián/ ACFI PRESS

Los propietarios de apartamentos denuncian sanciones por usarlos en vacaciones o fines de semana

La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional acusa a Turismo (ASCAV) de forzar la cesión de complejos a explotadoras y advierte de multas de hasta 2.500 euros pese al Decreto Ley 2/2025

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:20

La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) denunció este martes la imposición de sanciones a pequeños propietarios de apartamentos y bungalows por utilizarlos de manera personal durante fines de semana o vacaciones, aunque no residan en ellos ni los destinen al alquiler turístico.

Según la organización, esta situación responde a la estrategia de la Consejería de Turismo de «obligarles a que cedan sus propiedades a las empresas explotadoras para que continúen enriqueciéndose con lo que ni siquiera es suyo».

ASCAV cuestiona además lo que considera «una falaz e irreal expectativa» creada por el Gobierno de Canarias con el Decreto Ley 2/2025, que supuestamente suspendía las sanciones a quienes no se acogieran al uso turístico. Sin embargo, en la práctica no se están paralizando los expedientes porque se exige que la totalidad del complejo cambie el uso a residencial, «algo imposible al requerir unanimidad de todos los propietarios».

Las multas, que en algunos casos alcanzan los 2.500 euros, suponen a juicio de la asociación «una vuelta de tuerca más contra los pequeños propietarios canarios que, tras una vida de esfuerzo y trabajo, pudieron comprar un apartamento en el sur de las islas y lo único que buscan es un lugar donde descansar».

ASCAV califica esta política como un «acoso y derribo» hacia quienes poseen este tipo de viviendas, a los que —según denuncian— no se les permite «ni residir, ni alquilar vacacionalmente, ni arrendar por larga temporada, ni usar sus inmuebles de manera personal en fines de semana o vacaciones».

Noticias relacionadas

¿Cuántos pisos turísticos hay en su barrio? Así se distribuye la vivienda vacacional por Las Palmas de Gran Canaria

¿Cuántos pisos turísticos hay en su barrio? Así se distribuye la vivienda vacacional por Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria ganó 86 pisos turísticos desde que pidió ser zona tensionada

Las Palmas de Gran Canaria ganó 86 pisos turísticos desde que pidió ser zona tensionada

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Papá, tengo miedo»: encerraron a 27 menores en un cuarto de una discoteca del Plaza para esquivar a la Policía
  2. 2 Tenerife se prepara para actuar ante una erupción con un simulacro sin precedentes
  3. 3 La Guardia Civil desmantela una fábrica en Lanzarote tras la mayor operación contra la falsificación en Canarias
  4. 4 El Gobierno inicia el camino con los ayuntamientos para limitar la compra de viviendas por extranjeros
  5. 5 Entre abrazos y lágrimas: emotiva despedida al Rayo antes de poner rumbo al Golfo de Guinea
  6. 6 ¿Dónde y cuándo vuelve a jugar la UD?
  7. 7 La UD cerró el mercado sin novedades: Mata sigue y Kaba todavía busca destino
  8. 8 Carolina Darias no teme a la denuncia en Fiscalía por el Guiniguada y defiende el proceso
  9. 9 Así quedaron las instalaciones de tratamiento de agua cercanas al Teatro Pérez Galdós tras el incendio
  10. 10 Voraz incendio junto a la parada de guaguas frente al Teatro Pérez Galdós

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los propietarios de apartamentos denuncian sanciones por usarlos en vacaciones o fines de semana

Los propietarios de apartamentos denuncian sanciones por usarlos en vacaciones o fines de semana