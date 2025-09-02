Los propietarios de apartamentos denuncian sanciones por usarlos en vacaciones o fines de semana La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional acusa a Turismo (ASCAV) de forzar la cesión de complejos a explotadoras y advierte de multas de hasta 2.500 euros pese al Decreto Ley 2/2025

Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de septiembre 2025

La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) denunció este martes la imposición de sanciones a pequeños propietarios de apartamentos y bungalows por utilizarlos de manera personal durante fines de semana o vacaciones, aunque no residan en ellos ni los destinen al alquiler turístico.

Según la organización, esta situación responde a la estrategia de la Consejería de Turismo de «obligarles a que cedan sus propiedades a las empresas explotadoras para que continúen enriqueciéndose con lo que ni siquiera es suyo».

ASCAV cuestiona además lo que considera «una falaz e irreal expectativa» creada por el Gobierno de Canarias con el Decreto Ley 2/2025, que supuestamente suspendía las sanciones a quienes no se acogieran al uso turístico. Sin embargo, en la práctica no se están paralizando los expedientes porque se exige que la totalidad del complejo cambie el uso a residencial, «algo imposible al requerir unanimidad de todos los propietarios».

Las multas, que en algunos casos alcanzan los 2.500 euros, suponen a juicio de la asociación «una vuelta de tuerca más contra los pequeños propietarios canarios que, tras una vida de esfuerzo y trabajo, pudieron comprar un apartamento en el sur de las islas y lo único que buscan es un lugar donde descansar».

ASCAV califica esta política como un «acoso y derribo» hacia quienes poseen este tipo de viviendas, a los que —según denuncian— no se les permite «ni residir, ni alquilar vacacionalmente, ni arrendar por larga temporada, ni usar sus inmuebles de manera personal en fines de semana o vacaciones».

