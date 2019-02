La brecha del precio entre el vendedor y el comprador de un piso supera el 50%

La capital grancanaria

Por capitales de provincia, no tiene nada que ver la situación de Las Palmas de Gran Canaria con la de Santa Cruz de Tenerife. En esta última la diferencia de los precios es tan solo del 22% (118.907 euros se piden de media frente a los 97.500 dispuestos a pagar) frente al 60% de brecha. Los vendedores piden por sus viviendas 154.405 euros cuando los compradores solo pagan 97.500.

Desde pisos.com se advierte que estas diferencias tan abultadas «deberían ser un toque de atención para los vendedores» para revisar a la baja sus precios. «El comprador retrasará su decisión hasta que no cuente con el ahorro necesario para cubrir la parque que no le financia el banco o hasta que los precios de venta no se ajusten a su realidad económica», recoge el informe.

Por lo que respecta al alquiler, la brecha en Canarias no es muy acusada. A nivel regional, se pide de media por una vivienda 656 euros y se está dispuesto a pagar 550 euros. Las mayores diferencias están en Madrid y Cataluña, donde rozan los 400 euros. Por provincias, en Las Palmas la brecha es de un 38% (212 euros) frente al 8% de Santa Cruz de Tenerife (46 euros).