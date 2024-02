Constructores y gestores inmobiliarios respaldan las medidas en vivienda: «Aportan soluciones reales»

Los promotores, constructores y gestores inmobiliarios están muy satisfechos con el nuevo decreto ley en materia de vivienda propulsado por el Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez.

La presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de Las Palmas, (AECP), María de la Salud Gil, valoró que este decreto es «más que bueno» y es fruto de «mucho trabajo», que incluyen las cuestiones que viene reivindicando el sector en los últimos años. «Es un decreto con una clara vocación de resolver los problemas de vivienda al igual que es valiente por declarar la emergencia habitacional». Asimismo, consideró que el que la política de vivienda haya sido declarada de «interés estratégico» permite avanzar de una forma mucho más «acelerada y simplificada».

Además, explicó que no se trata de un decreto ley al uso que se entretenga en nimiedades, sino que va directamente a resolver los problemas de disponibilidad del suelo, procedimentales, la puesta en el mercado de otro tipo de edificaciones que no sean ahora mismo viviendas como los locales comerciales o las oficinas y la introducción de la iniciativa privada como un eje fundamental para que funcione. Según Salud Gil esto pone a disposición de la iniciativa privada el suelo público o que ha «permanecido inerte durante muchísimos años porque suelo hay y mucho, solo que no se había gestionado» pudiéndose gestionar ahora a través del derecho de superficie o de concesión administrativa.

La presidenta de la AECP destacó que lo más positivo de este decreto es que al ser declarado de interés estratégico y en emergencia habitacional es un decreto que por sí mismo constituye una norma y por tanto se sitúa por encima de las demás normas. Apuntó que «es importantísimo que no vayamos cada uno por nuestro lado. Hay que poner de acuerdo a los ayuntamientos, a los cabildos y poner de acuerdo al Gobierno, Visocan. Si somos capaces de trabajar ese suelo de manera conjunta y digamos que desarrollar una estrategia que sea coordinada, podremos hacer una mejor labor».

Salud Gil confirmó que es una medida que «estábamos deseando, es un decreto valiente que acude a resolver los problemas reales y entra de lleno en las cuestiones técnicas que en este momento constituyen un problema».

Por otro lado hay un reto que es el de conseguir que todas las administraciones públicas y la construcción sean capaces de trabajar al unísono. «Yo estoy convencida de que se puede hacer y queremos, tenemos vocación de hacerlo ahora. «Ya están todos los elementos sobre la mesa para ponernos a manos a la obra».

Por su parte, el bróker del grupo ERA Arcoiris, Rafael Bello, considera «valientes» las medidas aprobadas por el Gobierno y se muestra convencido de que servirán para sacar al mercado en un plazo de dos años entre 3.000 y 5.000 viviendas de protección oficial. «No saldrán las 20.000 que se necesitan pero se avanzará de forma importante», indicó Bello, que apuntó que de no haberse hecho nada en 20 años se ha pasado a un decreto con soluciones reales. «Hemos pasado de la noche al día», manifestó.

Una de las medidas que más destaca es el que se haya elevado el precio que se paga por módulo, ya que se ajusta a los precios del mercado y animará a los promotores a construir vivienda protegida. Además, por primera vez se dan tres meses para solventar los expedientes. De no hacerse, entrará en juego el silencio administrativo, que sería positivo. «Esto provocará que no se dejen los expedientes en un cajón», asegura. Las casas terreras podrán también subir en una altura para crear una nueva vivienda siempre que las viviendas colindantes tengan esa altura.

«Es un plan desafiante que va a aportar soluciones», asegura Bello, que destaca la importancia de la colaboración público-privada para que salga adelante. «Da soluciones reales para las personas que se quieren emancipar y no pueden, genera empleo y dinamiza la economía al ayudar al sector de la construcción», maniestó.

Bello destacó el que se incluya a los ayuntamientos y a los cabildos para que cedan suelos y apunta como ejemplo al ayuntamiento de Arrecife, que acaba de hacerlo para construir 200 viviendas. «Con el problema que hay en esta isla empieza a construirse tras muchos años», apunta. Ahora, este bróker inmobiliario confía en que la banca entre en la financiación de esos proyectos. «Yo creo que lo harán porque el plan da solución al grave problema que hay en las islas».