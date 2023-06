Un vecino de Gran Canaria se libra de una deuda de 59.000 euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Gracias a la Ley de Segunda Oportunidad un vecino de Ingenio ha logrado cancelar una deuda que ascendía hasta los 59.000 euros. El despacho de abogados Canarias Sin Deuda ha tramitado el proceso de cancelación de la totalidad de las deudas generadas por A.S. que comenzaron cuando su madre, con quien convive, quedó desempleada. De esta forma, sin recursos económicos suficientes para afrontar los distintos pagos, A. S. comenzó a acumular deudas con sus acreedores.

Los ingresos que percibía el cliente como auxiliar administrativo no eran suficientes para hacer frente a los gastos de vivienda, alimentación y gastos vitales de ambos. A estos hay que añadir los gastos médicos y de farmacia que, debido a la situación personal de su madre, eran completamente necesarios.

Tras conocer la cancelación definitiva de las deudas acumuladas, A.S. explica que «ya desde hace tiempo me ha cambiado la vida. Desde que empecé el proceso, porque he cambiado la forma de administrar el dinero, pero ahora que soy libre puedo planificarme e imaginarme una vida que hace unos años no podría ni soñar». Sobre Canarias Sin Deuda, cuenta que los conoció por un video publicado en su canal de YouTube, «han estado siempre atentos ante cualquier cosa y me han apoyado. Y una impresión que me queda es que aun siendo una empresa no se centran en el dinero sino en hacer una labor social muy importante», añade.

Samuel Díaz, abogado experto de Canarias Sin Deuda y responsable de la oficina de Las Palmas de Gran Canaria, explica que «nos encontramos nuevamente con usuarios que no conocían la existencia de la Ley de Segunda Oportunidad y que han ido endeudándose buscando una solución a su problema financiero. Gracias a la Exoneración del Pasivo Insatisfecho que se le ha concedido al cliente, tanto él como su madre podrán comenzar una nueva vida lejos de las ataduras económicas que no les permitían dormir tranquilos.»

El despacho de abogados Canarias sin Deuda se ha convertido en el principal referente en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad en el archipiélago. Samuel Díaz añade que «ha pasado casi una década desde que la ley comenzó a operar a nivel nacional y, por ende, en las islas y los casos de personas que requieren nuestros servicios no cesan. No han parado de incrementar. Como no podría ser de otra forma, es vital recordar la importancia de contar con expertos en este tipo de procesos; profesionales que sean capaces de realizar un análisis de la situación acorde. En Canarias Sin Deuda trabajamos para ser el mejor apoyo humano y legal de nuestros representados».

El año pasado, un millar de canarios se declararon en quiebra, lo que supone un incremento del 57% respecto a la cifra del año anterior. Es la mayor cifra en las islas hasta la fecha y todo apunta a que este año, 2023, aumentará más aún».

Las condiciones necesarias para poder recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad y tramitar la exoneración de todas las deudas son: demostrar que la persona deudora ha actuado de buena fe, encontrarse en una situación de insolvencia y no haber sido condenado por delitos contra el patrimonio, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los últimos diez años.

Sobre Canarias Sin Deuda

España fue uno de los países que más tardó en incorporar a su sistema judicial la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo pensado para que las personas físicas, incluyendo a los autónomos, puedan cancelar sus deudas, cumpliendo así con la recomendación de la Comisión Europea del año 2014 sobre un «nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial».

Canarias Sin Deuda es un despacho de abogados y especialistas en la Ley de Segunda Oportunidad. Tiene como objetivo ayudar a todos los residentes de las Islas Canarias en una situación económica compleja a cancelar sus deudas y otorgarles así una segunda oportunidad, ofreciendo asesoramiento y servicio de tramitación durante todo el proceso.

Desde su creación, Canarias Sin Deuda ha conseguido la cancelación de más de tres millones de euros de deuda en el archipiélago, consolidándose como un despacho líder en la ley de segunda oportunidad en las islas. Es una empresa con capital 100% canario, cuenta con oficinas en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife (Lanzarote). Pudiendo dar, además, cobertura telemática al resto de islas, ya que el procedimiento permite este tipo de tramitaciones.

Contacto Canarias Sin Deuda: info@canariasindeuda.com

Tenerife: Calle Villalba Hervás nº 11 – 38002 – Santa Cruz de Tenerife. 922 125 815

Gran Canaria: Calle Perojo, 19, 35003 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas - 928 987 990

Lanzarote: Av. Fred Olsen, 6 Edificio, Piso 1, local 4, 35500 El Islote - 928 987 990

