Un 40% de los autónomos ha suspendido totalmente su actividad por el coronavirus

Ante esta situación, el 40,2% de los autónomos encuestados afirma que su negocio ha descendido un 100%, mientras que uno de cada cuatro (el 27,5%) sostiene que su actividad se ha visto reducida en un 50% y el 10,6% cifra dicha bajada en un 75%. Así, más de la mitad del colectivo puede acogerse a la nueva ayuda por cese de actividad aprobada por el Gobierno, puesto que para acceder a ella la facturación tiene que haber caído al menos un 75%. Se estima que serán más de un millón de emprendedores los que se beneficiarán de esta compensación de al menos 661 euros al mes (o el equivalente al 70% de la base reguladora) y que ya mañana cobrarán casi 780.000 personas después de resolverse favorablemente el 98% de las tramitadas, según datos de la Seguridad Social. Sin embargo, solo han solicitado esta ayuda uno de cada tres autónomos encuestados, concretamente por el 32% de los autónomos, mientras que el resto dice que no lo ha hecho la mayoría porque no ha cerrado su negocio completamente.

Por el contrario, únicamente el 3,7% de los autónomos encuestados señala que su actividad no ha bajado e incluso el 2,6% apunta que no es que no haya bajado sino que ha aumentado su carga de trabajo en este periodo de confinamiento.

Ante esta crisis que aún no tiene fecha de caducidad, el pesimismo se instala en este colectivo y uno de cada cinco autónomos encuestados, el 19,3%, afirma que se va a ver obligado a reducir plantilla y un 8,2% señala incluso que va a tener que dejar de tener empleados, mientras que casi la mitad confía en que se mantendrá igual. Por ello, casi uno de cada tres trabajadores por cuenta propia se está planteando cerrar su negocio, aunque desde ATA no creen que esto llegue a materializarse sino que es fruto de la incertidumbre actual y el difícil momento que están atravesando.