Solo el 8% de los pisos turísticos del registro único han sido denegados por defectos «subsanables»

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Martes, 1 de julio 2025, 22:47 Comenta Compartir

Tan solo alrededor del 8% de las viviendas vacacionales que han solicitado su número en el registro único de alquileres de corta duración han visto rechazada su solicitud debido a defectos «subsanables» , por lo que se espera que próximamente regularicen su situación.

Este registro, que parte del Real Decreto 1312/2024 por el que se regula el procedimiento de registro único de arrendamientos, está levantando ampollas entre las asociaciones de propietarios del alquiler vacacional, al considerar que desata un escenario de arbitrariedad que perjudica «gravemente» a los pequeños propietarios y vulnera principios legales fundamentales.

Adquirir el número de registro único cuesta 27 euros. Si la solicitud es rechazada en un principio, solo se cobrarán 6 euros

Desde la Federación de Asociaciones de Propietarios de Alquileres Vacacionales y Temporales (Favapat), de reciente creación, señalan que los registradores de la propiedad, que son los encargados de llevar a cabo este registro, están aplicando «interpretaciones» contrarias al Real Decreto «excediéndose en sus funciones» al analizar aspectos urbanísticos y turísticos que competen exclusivamente a ayuntamientos y comunidades.

En un comunicado, resaltan que esto está generando rechazos «injustificados» de inscripciones basados en criterios subjetivos, ignorando sentencias judiciales y normativas autonómicas vigentes.

Además, subrayan que existen miles de casos en toda España en los se está impidiendo el ejercicio de la actividad cuando la vivienda no está inscrita en el Registro de la Propiedad -salvo que se «pase por caja» y se abonen entre 3.000 y 6.000€ que cuesta la inmatriculación, castigando con ello a las zonas rurales del país y a las familias más desfavorecidas.

Falso y demagógico

La respuesta de los registradores a esta denuncia es alta y clara, mostrando la más «enérgica y rotunda discrepancia» con el enfoque «totalmente falso y demagógico» que se está dando al registro único de arrendamiento.

El decano del Colegio de Registradores de Las Palmas, Diego Hermoso, defendió que la labor del colectivo no está siendo otra que aplicar un real decreto establecido por el Gobierno, el cual consideran, tiene a los propietarios de vivienda vacacional como los principales beneficiados, ya que elimina a todos aquellos «defraudadores que no cumplen las normas».

El registro llega «tarde» pero es «absolutamente necesario», dice Cehat El presidente de Cehat, Jorge Marichal, considera que el nuevo registro de alquiler de corta duración, se ha implementado «tarde», llamando a controlar no solo la calidad, sino la cuantía de los productos que se ofrecen. Alerta de que, actualmente, los medios a disposición a través de los registros de la propiedad están saturados por el «aluvión» de peticiones. Desde Cehat opinan que se «sacará» de la ilegalidad a muchos pisos turísticos.

Sobre la inmatriculación de viviendas vacacionales que no están inscritas en el Registro de la Propiedad, Hermoso indica que en el caso de Canarias, estas apenas llegan al 0,5% del total y que a los que no están inscritos se les facilita de forma transitoria el Número de Registro de Alquiler (NRA) en lo que se soluciona la documentación. «Lo que no podemos permitir es que haya viviendas vacacionales en parques naturales o zonas protegidas por costas porque hay que preservar el territorio canario».

Hermoso también desaprueba las estimaciones realizadas por Favapat y explica que este coste se basa en el valor de la propiedad, por lo que se abonará un 1% de ese total en concepto de gastos notariales, de gestión y registrales y un 7% de impuesto de transmisiones del Gobierno de Canarias. Unos impuestos que se abonan habitualmente por todos y que nada tienen que ver con el NRA.