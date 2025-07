El PSOE pide que se limite a tres el número de viviendas vacacionales por propietario

EFE Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 4 de julio 2025, 13:16 Comenta Compartir

El grupo Socialista en el Parlamento de Canarias ha presentado 25 enmiendas al proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, para corregir lo que considera desequilibrios y frenar la especulación turística y, entre otras medidas, proponer limitar a tres el número de viviendas en alquiler vacacional por titular.

Al respecto, el portavoz del grupo Socialista, Sebastián Franquis, explica en un comunicado que coincide con el Gobierno en la necesidad de actualizar esta normativa, pero no comparte «ni su tramitación ni la manera en que se ha diseñado» y, por el contrario, el PSOE pide garantizar una regulación ajustada a la realidad de las islas.

Franquis acusa al Ejecutivo de haber alimentado el problema que decía querer resolver al negarse a aprobar una moratoria, y señala que desde que empezó la tramitación de esta ley, lejos de contenerse, el número de viviendas vacacionales «se ha disparado un 53%, pasando de 46.186 a 70.853. La ausencia de medidas inmediatas ha tenido consecuencias nefastas».

A su juicio, el Gobierno ha llegado tarde y mal ya que, prosigue Franquis, «no se ha actuado con previsión, no se ha regulado en tiempo y forma las Zonas de Mercado Residencial Tensionado, y ahora pagamos las consecuencias, un crecimiento descontrolado de esta modalidad alojativa en zonas ya castigadas por la presión turística y la falta de vivienda asequible».

Las enmiendas presentadas por el grupo Socialista, continúa Franquis, plantean una regulación más sensata, flexible y sensible a las realidades locales y, frente a la rigidez del 90% de reserva de suelo para uso residencial que contempla el texto original, el PSOE propone excepciones para municipios de La Palma, La Gomera y El Hierro, así como para zonas turísticas definidas y municipios acogidos a programas del reto demográfico.

«No podemos tener una ley que ahogue a los ayuntamientos sino una norma que les permita adaptar sus planes urbanísticos sin condicionamientos excesivos«, puntualiza el portavoz socialista.

Uno de los puntos más relevantes de las enmiendas es la limitación del número de viviendas vacacionales por propietario, pues el PSOE plantea un máximo de tres por titular para combatir la concentración, diversificar la oferta y reducir la presión sobre el mercado de alquiler tradicional, explica.

Según el PSOE, esto no solo frenaría la concentración, sino que impulsaría una oferta turística más especializada y de mayor calidad.

Además, los socialistas critican el abandono institucional en las labores de control ya que, añade, no se puede dejar a cabildos y ayuntamientos solos ante la tarea de inspeccionar más de 70.000 viviendas.

«Es irresponsable y poco realista», denuncia Franquis, quien lo, propone convenios de colaboración con el Gobierno de Canarias que repartan competencias y recursos.

Las enmiendas también incluyen medidas para acelerar los trámites administrativos, eliminando cargas innecesarias, y exigen al Ejecutivo que, una vez en vigor la ley, elabore informes anuales sobre el impacto real del alquiler vacacional y la concentración de la propiedad en este sector.

«Si no corregimos el rumbo, esta ley no solo no resolverá el problema, sino que lo agravará. Queremos una normativa que priorice el derecho a la vivienda, garantice una competencia justa y distribuya mejor la riqueza generada por el turismo», concluye Franquis