«Necesitamos implementar un modelo de desarrollo turístico basado en la sostenibilidad y la digitalización»

-La marca turística Maspalomas Costa Canaria cumple nada menos que 60 años de vida. ¿Qué reflexiones le genera este aniversario?

-Pues, sin duda es un buen momento para reflexionar por el momento en el que se produce, después de seis décadas de desarrollo, con sus aciertos y sus carencias, y tras un episodio terrible a nivel internacional como el de la pandemia. Si echamos la mirada al pasado vemos como en un período relativamente corto, el turismo se convirtió en el potente motor del crecimiento económico que es hoy en día para toda la isla y Maspalomas se posicionó como uno de los principales destinos turísticos nacionales. Al mismo tiempo, la zona pasó y continúa pasando por unas profundas transformaciones que inciden en su economía, por supuesto, pero también en el paisaje y en el proceso sociocultural y cohesionador del municipio más extensos de la isla. Por eso, consideramos que ahora es buen momento para acercarnos a la realidad de la situación actual, establecer herramientas de planificación. Nosotros creemos que el objetivo para ser más competitivos, y así lo hemos establecido en el Plan Estratégico y de Marketing 2025, responde a la necesidad de conseguir un desarrollo turístico basado en el concepto de sostenibilidad, fundamentado en la idea de la conservación de nuestros recursos naturales y culturales presentes, y en la digitalización. Y esto lo planteamos priorizando la competitividad del sector, porque el cliente lo demanda. Además, priorizamos un modelo de crecimiento sostenible con una estrategia que priorice un crecimiento cualitativo en el gasto del turista, un mejor reparto de los flujos turísticos por la isla y un crecimiento diversificado en los mercados de origen y con menos dependencia de las empresas touroperadoras.

- ¿Cuáles diría que son las principales fortalezas de la marca Maspalomas Costa Canaria?

-Pues yo diría que son atributos compartidos con el resto del destino Gran Canaria, como la variedad de paisajes en una distancia relativamente corta; la calidad de vida y el carácter de la población; la extensa oferta de productos complementarios, culturales y de ocio, respecto a la oferta habitual de 'Sol y playa'; la hospitalidad y seguridad en el sentido más amplio y las buenas conexiones e infraestructuras. Todo esto, unido al mejor clima de Europa en cualquier época del año, por supuesto, y una naturaleza espectacular.

-¿En qué momento se encuentra el sector a día de hoy y tras la reactivación del turismo internacional?

-Estamos en un momento de recuperación que se está mostrando consistente. Después de los ceros turísticos de 2020 y una primera apertura con limitaciones, el sector empezó a recuperar sus constantes vitales desde octubre y noviembre 2021. Desde entonces, cada mes ha sido mejor que el anterior y no solo nos acercamos ya a números de 2019, uno de los mejores en la historia del turismo en Gran Canaria, sino que prácticamente se igualan. En el mes pasado, por ejemplo, la isla recibió 282.570 pasajeros extranjeros por 289.773 de abril de 2019. Esto supone una variación inferior al 3%, por lo que estamos rozando con los dedos una mejoría respecto al 2019. También hemos recuperado buena parte de los empleos, cerca del 93% de los que habían en 2019. La conectividad actual es superior, con vuelos directos con ciudades de Francia, Bélgica y la Península que antes no existían. Además, hemos logrado aumentar y fidelizar al cliente peninsular. Me gustaría destacar el esfuerzo realizado por todos para mantener la importancia de la marca y el prestigio en el exterior desde el momento en que tuvimos que evacuar la isla pasando por todo el trabajo realizado para mantener presente a Gran canaria como primera opción en el imaginario del potencial cliente.

-¿Se ha mejorado el destino durante la pandemia?

-Sí, aunque hay muchos proyectos en ejecución y sus resultados se verán con el tiempo. Para nosotros ha sido una prioridad absoluta y en junio de 2020 aprobamos un crédito extraordinario por algo más de 16 millones de euros para diferente proyectos en toda la isla, con el que añadir nuevos objetivos a nuestro presupuesto inicial y a financiar con remanente de tesorería para poner en marcha distintas acciones, actuaciones e inversiones que consideramos relevantes para mejorar el destino en este tiempo de ausencia de turistas. Desde entonces hemos sumado nuevas partidas y ampliado el presupuesto anual de Turismo de Gran Canaria porque sabemos de la importancia que tiene la rehabilitación y la mejora del destino. Por eso, desde 2020 hemos hecho un esfuerzo presupuestario importante y hemos colaborado de manera activa en el acondicionamiento del principal motor económico de la Isla con más de 10 millones de euros solo para la rehabilitación de la infraestructura turística en concreto en San Bartolomé de Tirajana.

-¿Qué otras prioridades u objetivos se han marcado?

-Hemos hecho un trabajo de análisis en nuestro plan estratégico. Una de las cosas a mejorar está en que nuestro cliente suele estar por encima de los 45 años de edad. Solo un 18% de nuestros clientes tienen menos de 18 años. Nuestro objetivo es captar un mayor porcentaje de turismo familiar y para ello necesitamos una oferta de ocio que sea atractiva para este público, que viaja con sus niños y niñas. Hay que buscar fórmulas para rejuvenecer el mercado, algo que nos hará ser más competitivos. Un ejemplo de esto sería el futuro Parque Acuático del Sur y que se ha confirmado como un reclamo potente en otros destinos. Por otro lado, queremos que los flujos económicos del turismo se repartan un poco mejor entre todos los municipios de Gran Canaria y que esto revierta también en nuestro sector primario. Nosotros promovemos los productos complementarios como la gastronomía, nuestra oferta deportiva y el del turismo activo, porque es un reclamo de gran interés. Debemos poner en valor todo lo complementario al producto tradicional de sol y playa sin dejar de lado nuestro principal valor y posibilidades como destino de sol y playa. Pero entendemos que el turismo rural y activo pueden servir para incrementar los ingresos turísticos incluso en el mismo municipio de San Bartolomé. Nosotros vamos a seguir potenciando estos productos, como el vinculado a la observación de las estrellas o el patrimonio histórico y cultural. Por último, me gustaría destacar que también estamos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS) que genera valor no solo para los turistas sino también para el entorno natural, cultural, a los ciudadanos y a las empresas. En este sentido, desarrollamos el concepto 'Biosphere, Destino Sostenible', con sellos y reconocimientos a las empresas e instituciones que cumplan retos sostenibles.