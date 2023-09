Los datos de la actividad turística para el próximo invierno son «muy positivos», con casi 10 millones de plazas aéreas programadas hacia las islas, y un aumento de las reservas, según ha avanzado la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León.

El Gobierno ve con optimismo el futuro del sector a partir de este inicio de curso en el que Canarias «seguirá liderando la recuperación turística» en palabras de la consejera, que apunta que la temporada de invierno -que abarca desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2024- mantendrá la tendencia positiva que se ha registrado durante la primera mitad de 2023.

Se han programado más de 9,6 millones de plazas aéreas hacia Canarias para la temporada de invierno, lo que supone un 7,6% más que hace un año y un 33,5% más que en el invierno de 2019. Además, el precio medio de los alojamientos hoteleros se ha elevado un 25% con respecto a 2019, lo que se traduce en mayor gasto turístico en destino. Si estas tendencias se consolidan, Canarias podría cerrar 2023 batiendo el récord de turistas que logró en 2017, alcanzando los 16,2 millones de visitantes, y conseguir, al mismo tiempo, una cifra histórica de facturación, con 19 mil millones de euros, según las estimaciones oficiales

Aunque los datos proyectados para este invierno invitan a ser optimistas, el sector hostelero no pierde de vista las posibles amenazas, como la difícil situación económica en Alemania y Reino Unido, mercados clave en Canarias, que se suma a la entrada de Canarias en el mercado de emisiones a partir del 1 de enero y a la subida propuesta por Aena y que, a juicio del Gobierno canario, vendrá a «elevar el precio de los billetes de avión ante un consumidor que cada vez es más sensible con el precio final de sus viajes, restándonos competitividad frente a otros destinos que no están sujetos a estos impuestos, como Egipto o Túnez».

El turismo genera actualmente el 32% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Autónoma, el 36% de todos los empleos del Archipiélago y el 35% del total de impuestos recaudados.

El sector hotelero de Canarias es también «muy optimista» para el invierno tras el cierre de un gran verano. Casi ocho millones de turistas internacionales visitaron Canarias entre enero y julio, un 3,4% más que en 2019.