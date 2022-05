«Maspalomas Costa Canaria está mejor que antes de la pandemia»

«Es una marca muy fuerte, muy consolidada», subraya la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, respecto a Maspalomas Costa Canaria. «Sus 60 años de historia así lo demuestran», apostilla. Es más, defiende que ahora está en mejores condiciones que antes de la pandemia para mantenerse en el podio de los principales destinos turísticos de Canarias y de España. Sin embargo, Narváez no oculta que tiene una espina clavada. «El potencial de esta marca y de este municipio es todavía mucho mayor, el problema es que no contamos con los medios suficientes para avanzar», se lamenta.

Está al frente de un municipio de 57.000 personas, pero en realidad gestiona servicios para el doble o el triple, de ahí que ahora que la veda por la covid se ha levantado, cada vez se le complica más la agenda de reuniones, firmas, gestiones, compromisos protocolarios y expedientes que impulsar. La anécdota no solo da idea del estrés al que puede estar sometida la regidora del más importante municipio turístico de Canarias, sino que sobre todo revela hasta qué punto y con qué rapidez Maspalomas Costa Canaria ha pasado del cero turístico a casi llenar sus hoteles y restaurantes. La transición ha sido vertiginosa. «Como ya apuntaban algunos expertos, los turistas estaban deseando venir y gastar, y eso es bueno».

Como prueba de que San Bartolomé y su imagen de marca han superado con «un aprobado alto» su reencuentro con el turismo cita la última edición del Maspalomas Pride. «Aunque la patronal se muestra precavida respecto a las cifras, y lo entiendo, no cabe duda de que el balance no puede ser más exitoso, porque se ha desarrollado sin incidentes graves y ha generado un indiscutible movimiento económico». En esa misma línea recuerda las buenas cifras que también dejó la Semana Santa. Y apunta que, según sus últimos datos, la ocupación ahora está rondando en muchos hoteles el 80%.

Tiene claro que la pandemia ha dejado secuelas en el sector. «Fue muy duro, no podemos olvidarlo». No maneja datos concretos, pero sí le consta que ha habido negocios que no superaron el trance. Recuerda, por ejemplo, lo cuesta arriba que se le hizo este parón a los locales de ocio nocturno, especialmente castigados por la rigidez de las medidas de protección sanitaria. Pero Narváez le ve también su lado positivo y pone sobre la mesa «los importantes esfuerzos que se han hecho tanto desde las administraciones públicas como desde el mundo empresarial para aprovechar el cierre obligado y hacer reformar y mejoras». La alcaldesa enumera de memoria grupos y hoteles que «han hecho inversiones espectaculares», de ahí que sostenga con firmeza que «Maspalomas Costa Canaria está ahora mejor que antes de la pandemia».

Sin embargo, una vez definidas las fortalezas de la marca, Narváez pasa al capítulo de las dificultades, o de las debilidades. Y no tiene ni que pensarlas. Una es la seguridad. «San Bartolomé no tiene medios por sí solo para garantizar la seguridad en concentraciones masivas de personas como pueden ser el Pride o el Carnaval Internacional». Eso le quita el sueño. Sabe que una parte de la solución le compete a su gobierno y consiste básicamente en sacar adelante la oferta de plazas que cubran las vacantes de la Policía Local, pero deja claro que no basta cuando se juntan miles de personas en las playas o en las calles del municipio. De ahí que demande una mayor implicación de administraciones supramunicipales para un refuerzo más permanente.

Y el otro hándicap con el que ha de lidiar el desarrollo de esta marca tiene que ver con el déficit de recursos humanos en el Ayuntamiento, una losa que, a su juicio, lastra la posibilidad de explotar aún más el potencial que tiene el municipio. «San Bartolomé ya dispone de infraestructuras de primer nivel, pero tenemos suelo y dinero para desarrollar otras más y atraer a un público aún más diverso; sin embargo, no disponemos de personal para tramitarlas».