María Fernández, sobre el recorte de plazas de Ryanair: «Tendremos precios desorbitados» La directora general de Transportes achaca la decisión de la aerolínea a la subida de tasas y advierte de que aumentará la tensión entre la oferta y la demanda

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:04 | Actualizado 13:17h.

Ryanair disminuirá considerablemente sus operaciones en España en la temporada invernal de 2025. Este martes, la aerolínea irlandesa informó que disminuirá su capacidad en Canarias en un 10%, lo que representa 400.000 asientos menos. María Fernández, Directora General de Transportes de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias reconoce que «es una muy mala noticia para todo el archipiélago. En una época donde los precios suben, si encima retiramos medio millón de plazas, esto va a suponer que la oferta y la demanda se va a tensionar todavía más, y tendremos precios desorbitados».

«Esta es una de las cuestiones que ya dejan sin excusas al Gobierno de España sobre que la política y la subida de tasas y el retraso en los pagos de la bonificación de residente no está afectando. Todo lo contrario, está afectando y mucho», comentaba Fernández.

La Directora General asume que «es una muy mala noticia y el Gobierno de España ya no tiene excusa para ponerse a trabajar en este sentido, y poder adaptar las tasas de una manera competitiva para un territorio ultraperiférico como Canarias, donde para nosotros el avión es absolutamente necesario», a lo que añadió poniendo de ejemplo la situación de algunas personas: «Tenemos personas que cogen aviones para darse diálisis o tratamientos oncológicos, y es vital desde el punto de vista económico y educacional».

Esta situación ya se la veían venir desde hace un tiempo según comentó Fernández: «Esto al final es un síntoma de algo que nosotros ya veníamos vaticinando. Es decir, recuerden que nos enterábamos por una filtración de que se iba a producir una subida de las tasas antes de que esa subida fuera confirmada por el Consejo de Administración de AENA».

A lo que terminó añadiendo su respuesta a la situación, «a la hora de esto, enviamos una carta al Gobierno de España advirtiendo que este tipo de cosas tendrían consecuencias. Vamos a seguir reclamando que se adapten las tasas a un territorio como el nuestro y vamos a seguir reclamando que unos presupuestos prorrogados no son suficientes para hacer frente al descuento de residentes de Canarias. Hoy lo que tenemos es la realidad de lo que muchos negaban».