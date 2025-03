Lopesan Hotel Group desembarca en la ITB con el objetivo de consolidar el liderazgo del mercado alemán

Martes, 4 de marzo 2025, 23:00 Compartir

Lopesan Hotel Group desembarca en la feria International Tourism Berlin (ITB) con el objetivo de consolidar el liderazgo del mercado alemán. A pesar de la pujanza del mercado británico en Gran Canaria, Alemania se mantiene como el principal país emisor para Lopesan Hotel Group, refrendando el histórico vínculo que mantiene la compañía con el país germano.

Con más de 90 reuniones concertadas, la ITB se confirma como uno de los encuentros profesionales más destacados del calendario turístico. La estrategia comercial planteada, para la cita en Berlín, se centra en la promoción de la calidad de los productos hoteleros del Grupo, la personalización de los servicios y la exclusividad de su propuesta gastronómica. La delegación del equipo Comercial de Lopesan aprovechará para presentar los avances del segundo macro proyecto que se está desarrollando en República Dominicana, que cuenta con más 300 millones de dólares de inversión, la reciente adquisición del hotel Miguel Ángel, en Madrid, y los futuros planes de expansión en Gran Canaria.

Lopesan for Good y los proyectos vinculados al cuidado del medio ambiente ocupan un papel destacado como elemento diferenciador del Grupo Lopesan, que buscará en Berlín asentar las colaboraciones existentes con los principales turoperadores, agencias de viajes y bancos de camas del mercado teutón, así como con los profesionales, del resto de países emisores, que participarán en la feria. Uno de los retos será afianzar la estrategia operativa planificada para 2025 y sentar las bases de cara a la próxima temporada de verano.

El cliente alemán se caracteriza por ser un viajero repetidor que valora la calidad, por encima de cualquier otro aspecto. En este sentido, Unique by Lopesan y sus servicios personalizados, áreas exclusivas y excelente gastronomía se adapta a la perfección a las demandas del público germano. La ITB no sólo servirá para promocionar los establecimientos de Gran Canaria o Fuerteventura, sino que también se hará especial hincapié en el exitoso Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino, de República Dominicana, así como del Eden Beach Resort & Spa, a Lopesan Collection Hotel, en Tailandia. El equipo de la oficina de Berlín será el encargado de desarrollar la estrategia comercial asociada a los establecimientos de la marca IFA by Lopesan Hotels, centrando sus esfuerzos en el objetivo de continuar creciendo en Alemania, Austria y todo el mar Báltico.

Temas

Especial ITB Berlín