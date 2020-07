La garantía de seguridad sanitaria ante el virus es «una oportunidad» para revitalizar el turismo

Que Canarias sea un destino seguro, con garantías de que los turistas que visiten las islas encontrarán la máxima seguridad sanitaria para prevenir contagios y una buena calidad asistencial en caso de que contraigan el coronavirus es, en opinión del presidente Torres, «una oportunidad» en medio de la crisis para reactivar el sector turístico, del que depende en gran medida la economía del archipiélago. «Sin turismo no tendremos supervivencia inmediata», asegura el jefe del Ejecutivo canario.

En su comparecencia ante los medios de comunicación para hacer balance de su primer años de mandato, Torres confirmó que ya hay «bastantes reservas» para la temporada de invierno, aunque la estimación aproximada del Gobierno regional con los datos disponibles en este momento es que en el mes de septiembre ya se haya recuperado el 60% de la ocupación del año pasado, un cálculo que está por encima de las expectativas iniciales y a expensas de la evolución de la pandemia.

En este sentido, Torres valoró positivamente que muchas cadenas hoteleras hayan comenzado a abrir sus instalaciones e forma escalonada y el hecho de que pese a la pandemia los turistas internacionales sigan eligiendo Canarias atraídos por el clima y la calidad de sus infraestructuras alojativas, pero también por la certeza de que si contraen en coronavirus tendrán una atención sanitaria de primer nivel, una garantía que no encuentran en otros destinos que compiten con las islas. «Si no abrimos los hoteles y no salimos a la calle no hay contagios, pero entonces se muere la economía», señaló.