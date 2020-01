«Hoteles THe ha apostado por la renovación de su oferta»

—El contexto no ha puesto fácil las cosas al destino canario en 2019. ¿Cómo le fue a Hoteles THe?

—Los problemas de conectividad por la quiebra de aerolíneas y el cierre de Thomas Cook, así como el abandono de bases de Ryanair y los problemas de Norwegian han conformado un escenario incierto para España y Canarias, agravado por el brexit y el desvío de turistas a la costa del Mediterráneo oriental. Hasta mayo de 2019 continuamos con el impulso de años anteriores pero ya en el verano faltó empuje, lo que fue compensado con un cierto repunte del turismo peninsular. En nuestra cadena ya veníamos descontando esta coyuntura, más que por la prudencia de los ciclos, que por genialidad predictiva. Afortunadamente hicimos dos cosas que nos han servido para ir capeando la situación, quizás un poco mejor que la media. La primera, apostar por la renovación de nuestros productos hoteleros. Y la segunda, anticiparnos a las caídas de ocupación con un refuerzo del mercado online, frente a los turoperadores tradicionales o también llamados offline. De hecho el año pasado incorporamos hoteles, sobre todo de propiedades en Fuerteventura, que han creído en nosotros para despejar estas incertidumbres.

—Qué previsiones tiene la cadena para este 2020?

—Nuestro objetivo es elevar la estancia media del turista y si puede ser, que los precios bajen lo mínimo posible en esta coyuntura. Y sobre todo vamos a reforzar la venta de habitaciones online, como complemento a la venta del mercado tradicional, sin olvidar que somos lo que somos gracias a la turoperación tradicional, que arriesga con los vuelos y la conectividad. En cualquier caso, prevemos una bajada de los precios medios como consecuencia de una mayor presencia de ofertas y menores subidas de contratación para este 2020, con un mantenimiento o ligera bajada de las pernoctaciones.

—¿Qué puede esperar el destino canario, en su conjunto, este año?

—No va a ser un año de récord en resultados, pero tampoco pensamos que va a ser una catástrofe. Sí nos preocupan ciertos riesgos que emenazan la estabilidad en los costes que tenemos actualmente. En concreto las subidas de impuestos o tasas de todo tipo y las posibles subidas de los costes salariales debido a la negociación de los convenios colectivos y a una reforma laboral. Igualmente empiezan a existir una serie de costes indirectos como los precios del petróleo o el coste de las políticas medioambientales y legales que si bien son ineludibles, acabaran influyendo en los resultados de las empresas.

—¿Qué planes de expansión tiene la compañía?

—Hoteles THe siempre ha ayudado sobre todo a los empresarios individuales hoteleros que se han visto superados por la complicación de las estructuras comerciales en turismo, que atraviesan cambios generacionales o simplemente quieren optimizar sus resultados con la especialización. Ahora además, hemos dado un paso adelante y junto con los desarrollos tecnológicos que ponemos a disposición de los hoteles de nuestra cadena, ofrecemos una serie de servicios, desde la consultoría de costes, la comercialización online, el marketing digital y en ferias y en origen, desarrollo de productos de eventos vinculados a hoteles (Mice), asesoría en materia de reformas y financiación. Unos servicios en definitiva para ayudar a que nuestros asociados hoteleros tengan las ventajas de ser empresas eficientes con el apoyo de una cadena hotelera de cierto tamaño. De hecho tenemos en cartera varios hoteles que que comenzarán a trabajar con nosotros en breve. Seguimos creciendo a buen ritmo.

—¿Cómo marcha la rehabilitación del que será el Hotel Lumm, junto al parque de Santa Catalina?

—Para Hoteles THe este es un proyecto ilusionante, ya que es la consolidación de la marca en el segmento de hoteles de ciudad. Ya estábamos habituados a los hoteles vacacionales y a los edificios singulares a través de nuestras marcas THe Hoteles y THe sense Collection, además de apartamentos con la marca THe Home Collection. Esto supone un nuevo reto ya que empezamos a crecer también en este segmento. Prevemos que el proyecto esté finalizado para comenzar el año que viene e incluso antes.

—¿Qué capacidad de crecimiento cree que tiene el turismo urbano en la capital grancanaria?

—Según la consultora Segestur hay unas 15.000 plazas turísticas en Las Palmas de Gran Canaria, de las cuales 6.800 son hoteleras y el resto extrahoteleras, frente 103.500 plazas turísticas en San Bartolome de Tirajana y 44.000 en Mogan. Entendemos que hay margen para el crecimiento de la planta hotelera en Las Palmas de Gran Canaria, pero hay que hacer cosas que tengan sentido comercial y económico, y en esa línea estamos trabajando.

—La diferenciación de la oferta es clave para mantener la competividad. ¿Por dónde pasa la estrategia de la compañía en este sentido?

—En Hoteles THe siempre hemos apostado por ofrecer los productos más competitivos y adecuados a la demanda en las zonas donde tenemos presencia. Incluso ofrecemos productos de marcas exclusivas de los turoperadores. Nuestra prioridad es que la experiencia del viaje sea completa para nuestros clientes. En este sentido colaboramos y participamos en el desarrollo de empresas del sector de la comercialización de experiencias online, que nos permiten ofrecer una visión más completa y diferente de cada destino. Colaboramos con Senda Ecoway que es un proyecto online de experiencias con conciencia medio ambiental, donde se genera un micro sistema de empresas que colaboran aportando siempre un valor diferenciado en las experiencias que realiza el cliente. Además colaboramos con otros proyectos de conocimiento de Big Data y software de comercialización turística, muy interesantes.

—Hoteles THe está presente en Fitur. ¿Con qué objetivos se presenta?

— Es ya la tercera edición donde Hoteles THe tiene presencia en la feria con estand propio y allí recibimos a turoperadores, propietarios hoteleros, proveedores, colaboradores y amigos en general. Es un foro muy adecuado para ver y confrontar nuestro modelo con otras empresas del sector y hacer networking con la gente que toma decisiones en el turismo.