El Hotel Botánico presenta su programa Slim & Wellness

El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden de Tenerife, miembro de Leading Hotels of the World, acaba de incorporar a su propuesta de bienestar el innovador programa Slim & Wellness: perfecta combinación entre una deliciosa dieta gastronómica y una cuidada selección de tratamientos en su aclamado spa, premiado como “Mejor de Europa” en 2019 por la prestigiosa guía Condé Nast Johanssen.