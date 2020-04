Tramitados casi 1.700 'ingresos de emergencia'

Esta renta, que será un pago único de entre 367 y 478 euros por familia y servirá 'de puente' hasta que el Gobierno central apruebe la renta mínima vital prevé alcanzar a casi 40.000 familias de las islas, tiene un coste aproximado de 16 millones de euros.

Va dirigida solo a núcleos familiares donde no se percibe ningún tipo de prestación, pensión o subsidio por desempleo y, por tanto, no puede servir de complemento ni a la Prestación Canaria de Inserción (PCI) ni de las pensiones no contributivas.