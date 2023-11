Yolanda Díaz acelera el camino para una nueva subida del salario mínimo el próximo año

El Gobierno se pondrá ya, de forma inmediata, manos a la obra para realizar una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que beneficiará a unos dos millones de trabajadores. Esta fue, en realidad, casi que la primera gran decisión que tomó Pedro Sánchez cuando llegó a La Moncloa en la anterior legislatura y parece que quiere repetir esta misma estrategia. Así se desprende al menos de las palabras pronunciadas por la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, con lo que, además, parece que da por seguro que se mantendrá al frente del Ministerio de Trabajo o, como mínimo, que esta cartera tan importante seguirá en manos de Sumar, aunque queda por resolver la incógnita de si continuará como vicepresidenta segunda del Gobierno o subirá en el escalafón del Consejo de Ministros.

«Con carácter inmediato vamos a convocar a los agentes sociales para seguir subiendo el Salario Mínimo Interprofesional», prometió Díaz durante una reunión en el Congreso con los 31 diputados de Sumar de cara a preparar la coordinación del grupo parlamentario para la sesión de investidura y la legislatura.

Sin embargo, en aquel año 2020 esa primera subida del salario mínimo hasta los 950 euros al mes por parte del Gobierno de coalición fue un golpe de efecto y se produjo además con acuerdo en la mesa del diálogo social, algo que se da también por seguro que no ocurrirá esta vez. La CEOE, o mucho cambian las cosas, o no estampará su firma en ningún documento para elevar de nuevo el salario de los trabajadores que menos ganan. Las relaciones entre los empresarios y La Moncloa están ya no solo más que tensas, sino prácticamente rotas, y la patronal ha manifestado su grave preocupación por el pacto de investidura alcanzado.

Pero Yolanda Díaz quiere intentarlo. En realidad, se trata de una obligación del Ministerio de Trabajo la de convocar a la mesa de negociación antes de anunciar el salario mínimo, aunque al menos solo sea para comunicarles la decisión. Por eso avanzó este lunes que lo hará «de carácter inmediato», igual que convocará también a la comisión de expertos para ampliar su mandato y que elaboren un estudio de lo que ha supuesto el incremento del SMI del 47% durante el Gobierno socialista.

En cualquier caso, todo hace prever que el nuevo año comenzará con el salario mínimo congelado, puesto que desde el Ministerio de Trabajo ya deslizaron a este periódico que habrá que esperar a tener unos Presupuestos para el año que viene antes de aprobarlo, y los Presupuesto ya han afirmado que no podrán estar listos hasta el año que viene.