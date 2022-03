Los 10 mejores cursos de formación profesional gratuitos a los que inscribirse en marzo Los mejores cursos formativos que el SEPE y la plataforma Digitalízate Plus ofrecen para marzo de 2022

En una época de constante cambio donde el cambio es tan rápido, el individuo ha de aprender a adaptarse a las nuevas condiciones. Una forma de potenciar la adaptabilidad en términos laborales es mediante la formación profesional. Y es que incrementando la formación profesional, el trabajador puede afrontar con mayor facilidad los cambios del mercado laboral y sectores productivos.

Pero no solo eso, realizar cursos de formación profesional contribuye a que empresas y profesionales adquieran nociones y competencias que capaciten a los trabajadores en el desempeño cualificado de sus funciones. También facilita el acceso al empleo y favorece la participación activa en las esferas sociales, culturales y económicas.

El Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, de la mano de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Fundae, promueve la plataforma Digitalízate Plus como eje central del Sistema de Formación para el Empleo. En este espacio encontrarás acceso a cursos gratuitos en competencias, incluyendo aquellas que te ayudarán al proceso de transformación digital, facilitados e impartidos por grandes empresas.

Actualmente, la plataforma incluye una oferta de 1031 cursos gratuitos, muchos con posibilidad de inscripción e inicio este marzo.

Hoy te ofrecemos una lista de los 10 mejores cursos formativos gratuitos a los que inscribirse en marzo.

Importante: todos los cursos mostrados son en español y de modalidad teleformación. Todos los cursos seleccionados cierran su fecha de inscripción el 31 de marzo; la fecha de impartición de todos los cursos seleccionados es marzo de 2022.

Nivel básico: 1 MARKETING ON LINE: DISEÑO Y PROMOCIÓN DE SITIOS WEB 2 ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LA CAPACIDADES DE VENTA Y LA REPUTACIÓN ONLINE EN EL SECTOR 3 COMERCIO ELECTRÓNICO

MARKETING ON LINE: DISEÑO Y PROMOCIÓN DE SITIOS WEB:

Realizar las operaciones básicas de diseño y promoción de sitios web teniendo en cuenta el comportamiento del cliente on line, la navegabilidad y las técnicas de publicidad on line, a partir del marketing on line.

Categoría: Marketing Digital // Duración: 30h

Impartido por: ACCIÓN LABORAL (PLATAFORMA IMPLANTACION PROGRAMAS INCLU)

ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LA CAPACIDADES DE VENTA Y LA REPUTACIÓN ONLINE EN EL SECTOR:

Adquirir el dominio de herramientas y estrategias para la venta con éxito de productos/servicios, alimentando la cartera de clientes fidelizados, así como administrar correctamente la imagen de la empresa o marca en internet y redes sociales, contribuyendo a generar y preservar una adecuada reputación online.

Categoría: - // Duración: 50h

Impartido por: ADAMS FORMACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA - CENTRO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES SA.

COMERCIO ELECTRÓNICO:

Adquirir conocimientos sobre los fundamentos, procedimientos y herramientas disponibles en internet para el marketing y la comercialización electrónica dentro del marco legal y conforme a los medios de pago más utilizados.

Categoría: Comercio; Marketing y Venta // Duración: 40h

Impartido por: CAMPUS INICIATIVAS - INICIATIVAS EUROPEAS DE FORMACIÓN S.L.

Nivel intermedio: 1 PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES 2 TALENTO Y EMPRESA DIGITAL 3 GESTIÓN DE COMUNIDADES VIRTUALES 4 DATA MINING BUSINESS INTELLIGENCE

PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES:

Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

Categoría: Hostelería, Turismo y Restauración // Duración: 30h

Impartido por: SMARTMIND S.L.

TALENTO Y EMPRESA DIGITAL:

Definir la estrategia para convertirse en empresa digital, innovando en productos y servicios digitales estableciendo una campaña de Inbound Marketing.

Categoría: Comercio; Marketing y Venta // Duración: 30h

Impartido por: LINK FORMACION - ACINALLA S.L.

GESTIÓN DE COMUNIDADES VIRTUALES:

Adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar las funciones propias del perfil de Community Manager, utilizando las redes sociales, a partir del Plan de Marketing Digital definido.

Categoría: Imagen corporativa, publicidad y posicionamiento web // Duración: 100h

Impartido por: DIGNITAE FORMACION S.A.U.

DATA MINING BUSINESS INTELLIGENCE:

Aplicar técnicas de la minería de datos en la toma de decisiones estratégicas y operativas.

Categoría: Ofimática/Competencias digitales // Duración: 40h

Impartido por: CAMPUS AULADIRECTA - AULADIRECTA S.L.

Nivel avanzado: 1 GOOGLE ANALYTICS Y GOOGLE METATAGS 2 REALIDAD AUMENTADA (AR), REALIDAD VIRTUAL (VR) Y REALIDAD HÍBRIDA (MR) EN ENTORNOS 4.0 3 INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA EMPRESA

GOOGLE ANALYTICS Y GOOGLE METATAGS:

Comprender la información que reporta Google Analytics, saber utilizarla y conocer mejor el funcionamiento de un negocio online.

Categoría: Ofimática/Competencias digitales // Duración: 30h

Impartido por: CENTRO SUPERIOR DE FORMACION EUROPA SUR

REALIDAD AUMENTADA (AR), REALIDAD VIRTUAL (VR) Y REALIDAD HÍBRIDA (MR) EN ENTORNOS 4.0:

Capacitar para comprender la realidad virtual (VR), la realidad aumentada (AR) o su combinación, identificada como realidad híbrida (MR), además de aprender a desarrollar proyectos realizados con estas tecnologías atendiendo a su aplicación en entornos 4.0.

Categoría: Ofimática/Competencias digitales // Duración: 100h

Impartido por: CENTRO SUPERIOR DE FORMACION EUROPA SUR

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA EMPRESA:

Adquirir conocimientos sobre las tecnologías asociadas a la empresa así como su uso. Adquirir conocimientos sobre las aplicaciones de la en la empresa. Implementar aplicaciones basadas en IA para ser usadas en la empresa.

Categoría: Ofimática / Competencias digitales // Duración: 250h

Impartido por: CENTRO SUPERIOR DE FORMACION EUROPA SUR

Conclusiones

Es importante recordar que estos cursos formativos están dirigidos principalemente a personas en situación de desempleo, es decir, personas en paro. Mediante estos cursos el individuo en paro puede especializarse y potenciar competencias, además de ampliar y mejorar el currículum, de cara a conseguir una oferta de trabajo con la mayor celeridad posible.

No obstante, si bien los cursos están dirigidos al sector parado de la población, los hay que aceptan trabajadores en activo, que por cuenta ajena quieran buscar nuevas oportunidades laborales.