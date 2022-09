El salario medio sube a 2.153 euros con un fuerte repunte en la hostelería

El coste laboral medio por trabajador y mes, que incluye salarios, cotizaciones y seguros privados, subió un 3,8% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 2.871,64 euros, según datos del INE publicados este viernes.

Detrás de este avance está el mayor número de horas trabajadas en un periodo en el que los ERTE por Covid-19 dejaron de estar vigentes y se habilitaron otras modalidades.

En el segundo trimestre, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron un 4,3% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.153,88 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un segundo trimestre desde el inicio de la serie, en el año 2000. No obstante, España sigue siendo la gran economía de la zona euro en el que el ritmo de subidas es más lento.

Las buenas noticias llegan desde el sector de la hostelería, que vuelve a ser donde más se eleva el coste salarial. Según los datos del INE, entre los meses de abril y junio los salarios en esta actividad íntimamente ligada a la recuperación del turismo subieron un 40,3%. En el primer trimestre ya habían avanzado casi un 68%. Y ya se sitúan en 1.242,84 euros por trabajador y mes.

Hay que tener en cuenta que el dato de crecimiento compara con un periodo, el segundo trimestre de 2021, en el que la aún existían algunas restricciones y medidas de prevención derivadas de la pandemia. No obstante, no se puede negar que la recuperación del sector ha sido fulgurante. De hecho, también registra una importante subida del 8,2% en el coste salarial por hora trabajada hasta los 10,25 euros. La media nacional es, no obstante, de 16,35 euros. Es decir, suben los sueldos, pero siguen siendo los más bajos de todas las actividades registradas por el INE.

En el otro lado de la tabla se sitúan los salarios del sector financiero, con una caída del 3,5% que deja el sueldo en 4.085 euros por empleado. La cifra supone casi 1.000 euros menos respecto al primer trimestre.

Vacantes

El INE ha informado además de que en el segundo trimestre del año se registraron 145.053 vacantes de empleo, la cifra más alta desde 2013, entendiendo por vacante aquel puesto de trabajo creado recientemente o que no está ocupado o que está a punto de quedar libre y para el que el empresario está tomando medidas activas para encontrar un candidato ajeno a la empresa.

El 94,1% de las empresas preguntadas por Estadística respondieron que no tenían vacantes que cubrir entre abril y junio porque no necesitaban trabajadores adicionales, mientras que el 3,2% declaró que no tenían vacantes por el elevado coste de contratación.

Casi nueve de cada diez vacantes del segundo trimestre, en concreto el 89,7%, se concentraron en el sector servicios, con 130.147 puestos sin cubrir. Le siguen la industria, con 9.653 vacantes (el 6,7% del total), y la construcción, que sumó 5.252 vacantes (el 3,6% del total).