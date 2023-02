Garamendi compara las críticas a su sueldo con culpar a una mujer en minifalda de una violación

La polémica por el salario y la situación laboral de Antonio Garamendi como presidente de la CEOE se enturbia. Así, el mismo día en el que se hizo público que el sindicato de Vox, Solidaridad, ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por si hubiera estado estos cuatro años trabajando para la patronal como falso autónomo, Garamendi se defendió de las críticas por su remuneración de 380.000 euros con una comparación que está dando mucho que hablar. «Perdona el ejemplo, pero esto es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba en minifalda. No acepto pulpo como animal de compañía«, afirmó el empresario vasco.

Así respondió en declaraciones en el programa de Antena 3 'Espejo Público' cuando le preguntaron sobre el reproche que le lanzó un día antes el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, que este martes dijo que el sueldo de su presidente no le parece «sensible con la realidad» y advirtió que esta situación puede «complicar» la vida a la clase empresarial. «No me parece sensible que en estos momentos un alto directivo de nuestra organización tenga una salario de este tipo. Eso puede estar complicándonos la vida a todos», reconoció.

Garamendi, no obstante, aseguró que su salario «ni complica ni descomplica» y recalcó que ha sido una decisión aprobada por la junta directiva de una organización privada. «Vivimos permanentemente ataques a empresarios y esta semana me ha tocado a mí», se lamentó.

Desde Podemos rápidamente censuraron estas palabras de Garamendi, que calificaron de «execrables«, »miserables« y »ruines«, tal y como declaró el coportavoz estatal de la formación morada, Pablo Fernández.

Garamendi, además, se mostró visiblemente molesto por las continuas críticas que desde el Ejecutivo lanzan a la patronal en una guerra entre ambos que parece se recrudece en un año con doble cita electoral: le reprochan no sentarse a negociar el salario mínimo, no querer subirlo, levantarse de la mesa de negociación colectiva, subirse el sueldo… Por ello, acusó al Gobierno de poner en marcha una «campaña de descrédito» al mundo empresarial y denunció el «ataque constante» por parte de ciertos miembros del Ejecutivo.

«Que el Gobierno esté mandando mensajes de división me parece gravísimo. Se está acusando con el dedo y ahora me ha tocado a mí, porque estoy solo», denunció. El empresario vasco negó que se haya subido un 9% su salario este año, como algunos medios apuntan, señaló que el alza para 2023 es del 3%, la misma que el resto de trabajadores de la CEOE, y negó que se haya visto obligado a regularizar su situación laboral al pasar de ser autónomo a un asalariado más de la patronal.

«Es falso. No tengo que regularizar absolutamente nada. En España hay más de 200.000 personas como yo, que tienen que pagar dos veces a Hacienda. Yo soy autónomo y voy a seguir siéndolo porque los empresarios no podemos estar en el Régimen General«, subrayó, al tiempo que recalcaba que «ni son 400.000 euros ni me he subido el 9% porque además no soy yo, esto es un tema de una entidad privada».

Denuncia de Vox

Pero desde el sindicato de Vox han pedido investigar su la situación laboral que ha tenido Garamendi durante sus primeros cuatro años de mandato se ajusta a la legislación o, al contrario, se trataba de un falso autónomo. Ante esta «sospecha», Solidaridad ha decidido llevar el caso ante Inspección de Trabajo para que aclare y regularice, si fuera necesario, las cuotas a la Seguridad Social, ya que hasta ahora -subrayan-, solo aparecía en el portal de la CEOE como personal contratado por la organización, lo que implicaba «que debía cobrar a través de facturas como autónomo».

El secretario general del sindicato, Rodrigo Alonso, advirtió de que ésta es una práctica «demasiado habitual» para «ahorrarse impuestos» y cree que debe ser perseguido y castigado «duramente». «No puede ser que los trabajadores más humildes sean asfixiados a impuestos y unos listos pretendan no contribuir», reivindicó.