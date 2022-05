Trabajadores de Correos: «El interés del desastre es claro, acabar con el servicio público»

Los trabajadores de Correos aseguran que el bloqueo que sufren miles de paquetes en Canarias, es intencionado por la dirección de la empresa y busca dar un mal servicio público y degradar la imagen de la empresa para justificar su privatización.

Los trabajadores han iniciado, este miércoles, una acampada en San Telmo para dar a conocer la problemática de Correos e informar que los retrasos en las entregas no tienen que ver con el personal sino con la estrategia de la empresa para acabar con el Servicio Público.

«Han recortado financiación, no cubren ni bajas ni vacaciones, no han mejorado los sistemas informaticos y no hacen nada para cambiar este desastre», indica el responssble de CC OO- Canarias en Correos, Ángel Cabanillas.