Ángel Víctor Torres visita la planta de Coca-Cola de Tacoronte en su 25 aniversario

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha visitado hoy, en compañía del Director General de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Iberia, Francesc Cosano, la planta de Coca-Cola en Tacoronte con motivo de su 25 aniversario.

Si bien esta fábrica cumple en 2022 un cuarto de siglo de existencia, la presencia de Coca-Cola en Canarias se remonta a 1955 . Casi 70 años de historia en los que ha existido una especial relación con las islas. De hecho, fueron familias canarias las que impulsaron la presencia de Coca-Cola en Canarias. Desde entonces, ésta ha ido creciendo tanto en tamaño como en volumen de bebidas fabricadas.

«Coca-Cola cuenta con una trayectoria ya importante en el archipiélago canario. En casi 70 años hemos conseguido establecer una estrecha relación con su gente de la que no podemos más que sentirnos satisfechos. Trabajamos día a día para hacer de nuestra actividad un modelo de desarrollo sostenible para que, juntos, podamos contribuir al progreso de las islas y de sus habitantes», ha señalado Francesc Cosano, Director General de CCEP Iberia.

En su visita a las instalaciones, el presidente de Canarias resaltó que la planta de Coca-Cola en Tacoronte es «una industria puntera que da trabajo y que ha sabido modernizarse y mantener su actividad, incluso en momentos tan difíciles como los de la pandemia por la covid». Torres indicó que esta industria tinerfeña ha realizado «un trabajo bien hecho», una labor que aporta «calidad y profesionalidad al sector industrial en el archipiélago».

La actual fábrica de Tacoronte cuenta con una superficie total de 53.600 m2, de los cuales 32.000 m2 corresponden a la superficie construida. La planta cuenta, además, con un manantial, pozo Kristal, que abastece a la misma. En la planta tinerfeña trabajan 120 empleados y produce más de 90 millones de litros anualmente. Cinco líneas de producción (una de vidrio, una de latas, una de plástico PET, una de bag-in-box, y otra de premix) envasan 19 marcas y 15 formatos diferentes.

Como dato relevante hay que apuntar que la planta de Tenerife embotella en exclusiva la marca de agua KRYSTAL en formato PET (plástico). Además, la factoría cuenta con dos almacenes convencionales con capacidad para 12.000 palets, una capacidad diaria de carga de 50 camiones, y 30 camiones de descarga al día.

Desde Tacoronte y desde sus 6 delegaciones comerciales, Coca-Cola distribuye sus productos a 15.000 establecimientos de todos los canales, en los que vendió 138 millones de litros de producto en 2021. Además, cuenta con 205 proveedores locales.

Innovación, conexión y sostenibilidad

La planta canaria es un claro ejemplo de la estrategia de CCEP de desarrollar un modelo productivo basado en la digitalización y la transformación. En los últimos años, ha puesto en marcha proyectos que están contribuyendo a mejorar su operativa. Entre ellos, se encuentra el Proyecto Integrum, que supone el desarrollo de la app del sistema de gestión del área de Calidad. Además, MLean, que digitaliza las operaciones de planta y almacén a través del uso de tablets; el uso de carretillas laser guiadas o LGV; el proyecto Transporeon, para gestionar el flujo de carga de camiones en almacenes y optimizar su carga, entre otros.

La sostenibilidad es otro de los pilares de la planta de Tenerife. Coca-Cola se ha marcado como objetivo la neutralidad de carbono en 2040, con un paso intermedio de reducción del 30% de emisiones en toda nuestra cadena de valor para 2030 (vs 2019). Para ello, trabaja en cinco áreas: ingredientes, envases, operaciones y fábricas, transporte y equipos de frío. La planta de Tenerife ha reducido sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 7% desde 2019. Además, valoriza el 99,23% de sus residuos.

Además, en materia de agua, también es pionera. Una vez depuradas las aguas residuales de la planta, estas son vertidas a la depuradora de Valle de Guerra . En ella, gracias a un proceso de electrodiálisis, se consigue reducir el contenido de sales del agua con el fin de que se pueda reutilizar en el riego de cultivos de la zona.

Impacto económico y social en Canarias

En lo referente al impacto económico en Canarias, las actividades de Coca-Cola aportan 314 millones de euros de valor añadido a la región, lo que representa el 0,7% del PIB total de la comunidad. De ellos, aproximadamente 20 millones de euros corresponden al valor añadido directo, mientras que el resto, 294 millones, son generados por la producción, distribución y venta de sus bebidas, a través de clientes y proveedores.

Además, las islas tienen un gran papel en la apuesta de Coca-Cola por la sensibilización ciudadana sobre la importancia de la conservación de los espacios naturales y marinos , la correcta gestión de los residuos y el concepto de economía circular. Dentro del programa Mares Circulares, en su última edición se han realizado cuatro actuaciones en playas y entornos acuáticos canarios. Un total de 298 voluntarios han recogido 913 kilos de residuos.

Asimismo, los proyectos de formación y empleabilidad han contado con presencia canaria: 18 jóvenes de los institutos IES Felo Monzón Grau-Bassas (Las Palmas de Gran Canaria) y CIFP Los Gladiolos (Santa Cruz de Tenerife) han participado en GIRA Jóvenes y 317 mujeres se han unido a la iniciativa GIRA Mujeres.

Coca-Cola trabaja junto con el Cabildo Insular en el programa Violeta para apoyar la reincorporación al mercado laboral de mujeres víctimas de la violencia de género o en situación/riesgo de exclusión social.