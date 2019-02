«Si el 75% sube los precios, la CNMC debe sancionar»

Las Palmas de Gran Canaria

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, considera que si la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) tiene constancia de que la bonificación del 75% a los billetes de los residentes está generando un incremento de los precios «debe intervenir y sancionar».

El presidente de este organismo, José María Marín, apuntó esta semana en el Parlamento de Canarias -donde compareció invitado por el Partido Popular- que la subida de la subvención conlleva precios más altos y mayores beneficios para las empresas. «Pero ustedes sabrán lo que hacen», dijo a los diputados autonómicos.

Román Rodríguez respondió ayer a estas declaraciones y señaló que si la CNMC conoce que se «manipulan» los precios por la bonificación del 75% «es su obligación abrir expediente y sancionar a los responsables si se comprueba que es así». Además, se preguntó «si existe algún informe que pruebe que esa circunstancia se está produciendo y los precios se están manipulando». De otra manera, dijo, «él tiene una opinión y nosotros tenemos otra» para defender este incremento en la subvención, que fue negociada por su formación política para apoyar los presupuestos de Mariano Rajoy de 2018.

Indicó Román Rodríguez que se va a dirigir a la Comisión para requerirle los datos de los que habló Marín porque «al Ministerio de Fomento no le constan». Apostilló con sorna Rodríguez respecto a esta información que «en la meseta no entienden las singularidades de Canarias y por eso no me sorprende que una institución mercantilista lo interprete de esa manera».

Hizo hincapié en que esta medida ha supuesto una «revolución» para la movilidad de los canarios y ha permitido que los precios actuales de los billetes sean «muy competitivos».