El sector turístico recibe con alivio el paso dado para librar a Canarias de la tasa al queroseno

Han sido meses de batalla contra la tasa al queroseno y por fin se logra dar un paso adelante para lograr librar a Canarias de este impuesto que encarecerá el billete aéreo dentro de Europa hasta en 70 euros, con el consiguiente impacto en el turismo.

España ha logrado incluir en la propuesta de revisión de la directiva sobre fiscalidad de la energía (DFE), que se negocia en el seno de la Unión Europea, una exención a la tasa del queroseno para Canarias, Ceuta, Melilla y el resto de las RUP. Por delante aún quedan meses de diálogo y negociación «para lograr una posición común de los estados miembros de la UE», como apuntan a CANARIAS7 fuentes del Consejo Europeo, pero al menos hay opciones de conseguir quedar al margen de esta tasa que empezará a aplicarse a partir del 1 de enero.

«Es una buena noticia que se empiece a contemplar la exención aunque aún queda camino. Es un paso fundamental en la línea de lo que hemos defendido todos los grupos políticos y espero que se culmine. Una vez incluida la exención en la propuesta de revisión de la directiva tiene muchas posilibidades de salir adelante», indica el eurodiputado canario, Gabriel Mato.

El consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, indicó que la propuesta respaldada por los 27 es que, dado que a efectos fiscales Canarias es un tercer país, quede al margen. También se ha recurrido al artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). «No se trata de una excepción temporal sino que es estructurante», indica Olivera, que reconoce que aún quedan meses de negociación por delante para que la directiva se apruebe de forma definitiva.

Negociaciones que llevan tiempo

«No se trata de negociaciones fáciles o rápidas. Estamos en ello desde julio de 2021 (cuando la Comisión Europea propuso la revisión de la DFE) y es muy probable que las negociaciones tomen todavía más tiempo. No es realista esperar una aplicación de las nuevas reglas a partir de enero 2024», indican fuentes del Consejo Europeo a CANARIAS7. Mato considera que es probable que no se aprueba ni siquiera en el semestre de presidencia de España del Consejo de la Unión Europea, que arranca el 1 de julio, sino que se ratifique en la belga.

El paso dado fue, sin embargo, muy valorado ayer por el sector turístico de Canarias, que confía en que finalmente Canarias quede al margen de la tasa al queroseno.

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (Feht), José María Mañaricua, agradeció alpresidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, el haber transmitido en Europa a necesidad de librar a las islas de este impuesto que, de aplicarse, lastrará el turismo. «Dejar a Canarias de esta tasa es algo justo porque la única forma de venir a Canarias es en avión. Las islas no son como el territorio continental que tienen otras formas de transporte», indicó Mañaricua, que aseguró que el sector «está aliviado» tras conocer el paso dado para la exención. «Se avecinan también los pagos de los derechos de emisión y se está tratando de cercenar la aviación cuando es la única forma de llegar a las islas», manifestó. «Aplaudimos la buena gestión del presidente y su gobierno para conseguir este cambio porque aumentar los costes para volar a Canarias implicaría pérdida de turistas», dijo.

El gerente de la patronal de la provincia occidental (Ashotel), Juan Pablo González, aplaude el «avance» logrado en la tasa verde pero reclama más soluciones ante la nueva imposición de Europa. «Estamos expectantes porque aquí no se puede llegar de otra forma», indica.

La tasa al queroseno no es el único impuesto que implementará Europa en su objetivo de la descarbonización. El próximo año empezará a aplicarse el pago por los derechos de emisión. En este caso, Canarias ha conseguido quedar al margen de su pago hasta 2030 para los vuelos interinsulares y los que conectan Canarias con la península, pero no el resto de los vuelos. En este sentido, Olivera indica que Canarias ha logrado incluir una 'salvaguarda', una condición suspensiva, para que hasta que no haya en el mercado biocombutible para aviación suficiente (llamado SAS) no se aplicaría en el archipiélago.