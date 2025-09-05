Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este viernes en Las Palmas

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:10

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Plenergy en Agüimes, Calle Ansite, 33 donde está disponible a 0,919€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, viernes, 5 de septiembre de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,925€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Cepsa, ofrece este combustible a 1,105€ por litro en Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, en el municipio de Agüimes.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,925 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  2. 2

    0,925 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

  3. 3

    0,925 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

  4. 4

    0,925 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

  5. 5

    0,925 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes)

Gasolina 98

  1. 1

    1,105 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes)

  2. 2

    1,139 € Disa Bocabarranco (Calle Alegria, 35, Telde)

  3. 3

    1,149 € Disa Tarahales I (Carretera Los Tarahales Km. S/n, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)

  5. 5

    1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)

Gasoil

  1. 1

    0,919 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  2. 2

    0,919 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

  3. 3

    0,919 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

  4. 4

    0,919 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

  5. 5

    0,919 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,119 € Disa Bocabarranco (Calle Alegria, 35, Telde)

  3. 3

    1,135 € Cepsa Gran Tarajal (Avenida Constitucion (de La), 16, Tuineje)

  4. 4

    1,147 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  5. 5

    1,149 € Disa El Matorral (Carretera Puerto Rosario - El Castillo Km. 8, Antigua)

Buscador por municipios

