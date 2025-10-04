Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este sábado en Las Palmas

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,125€ por litro en Calle Garlopa, 41, en el municipio de Agüimes.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, sábado, 4 de octubre de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,969€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez en Las Palmas de Gran Canaria, Calle Ayagaures, 3 donde está disponible a 0,965€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria) 2 0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria) 3 0,969 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes) 4 0,969 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes) 5 0,969 € Plenergy (Calle África, 4, Ingenio)

Gasolina 98 1 1,125 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes) 2 1,149 € Disa Tarahales I (Carretera Los Tarahales Km. S/n, Las Palmas de Gran Canaria) 3 1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria) 4 1,174 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 5 1,179 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

Gasoil 1 0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria) 2 0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria) 3 0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria) 4 0,979 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar) 5 0,979 € Canary Oil, S.l. (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil Premium 1 1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 2 1,128 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 3 1,147 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes) 4 1,150 € Santana Dominguez (Avenida Paseo La Libertad S/n, S/n, Tuineje) 5 1,150 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)