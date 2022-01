El Reino Unido flexibiliza las exigencia para viajar y da un respiro al sector turístico Libra a los que regresen de hacerse un test antes de salir y una PCR a los dos días del regreso. Valdrá con una prueba de antígenos y no hará falta confinamiento. Las reservas de Jet2 suben un 150% tras la decisión del Gobierno británico

El sector turístico de Canarias recibió ayer con alegría la marcha atrás dada por el Reino Unido, que a partir de hoy flexibiliza las exigencias de viaje y abre la mano a un mayor flujo de pasajeros.

Desde hoy los viajeros completamente vacunados no tendrán que relizarse un test de antígenos antes de viajar al Reino Unido, como impuso el Gobierno británico desde principios de diciembre para frenar el avance de la variante ómicron, y una vez en el país tampoco se les exige hacerse una PCR a los dos días de llegar y estar confinados hasta que llegue el resultado. Bastará, según indicó el miércoles el primer ministro británico, con un test de antígenos -con mucho menor coste que la PCR-. Además, no será necesario confinarse a no ser que el resultado del test sea positivo. En ese caso, las personas serán sometidas a una PCR para detectar nuevas variantes.

Los empresarios turísticos de Canarias recibieron ayer con alegría la noticia, si bien, se quejan de que aún siga en vigor la exigencia del Gobierno de España que obliga a todos los ciudadanos que vengan del Reino Unido y sean mayores de 12 años a tener la pauta completa de vacunación. Una exigencia que juega en contra de las familias británicas, ya que aunque muchos jóvenes empezaron a ser vacunados a finales del pasado año no ha habido tiempo material de que cuenten con la segunda vacuna. Las reservas de familias británicas se han sucedido durante las Navidades en Canarias por esta exigencia.

La simplificación de los requisitos para los viajes ha sido muy bien recibida por el sector de las aerolíneas, si bien el consejero delegado de easyJet, Johan Lundgren, pidió que se eliminen todos los tests «innecesarios» que aún quedan para las personas vacunadas al fin de facilitar la movilidad y los viajes. Se prevé que la noticia reactive las reservas.

El Reino Unido ha decidido flexibilizar las medidas para viajar con el objetivo de optimizar recursos e impulsar la economía.

El ministro de Transportes británico, Grant Shapps, ha señalado en su cuenta de Twitter que se flexibilizan las medidas, debido a que la variante ómicron está «muy extendida» en el Reino Unido y estas restricciones «no son proporcionadas». las exigencias estaban teniendo un alto coste en la industria de viajes del país.

Jet2.com comunicó ayer que han aumentado un 150% sus reservas a España tras la decisión del Gobierno británico para los turistas con pauta completa de vacunación contra el Covid-19 de eliminar la PCR antes de volver a Inglaterra o Irlanda del Norte.

En un comunicado, la aerolínea ha confirmado el lanzamiento de unas ofertas especiales para aquellos que reserven sus vuelos o paquetes vacacionales completos antes del 18 de enero y el resultado ha sido un incremento de más del doble de reservas a España comparado con las 24 horas anteriores, volviendo a presentar cifras a niveles de antes del comienzo de la pandemia.

El consejero delegado de Jet2.com y Jet2holidays, Steve Heapy, ha lamentado que que las restricciones en los viajes no han servido de nada para evitar la difusión de la variante Omicron, por lo que «representa el fin de unas medidas desproporcionadas y también inútiles».

«El incremento en las reservas hacia España es la clara demostración de que las ganas de un merecido relax y de pasarlo bien son más altas que nunca», ha añadido.

También ha señalado que comienzan 2022 con «muy buenas sensaciones» y espera que «solo sea la primera de muchas buenas noticias también para nuestros partners turísticos en España».