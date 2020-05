¿Qué significa que Canarias pasa a la Fase 1?

- Apertura de terrazas al 50 % de su capacidad. Tendrá que haber una distancia mínima de dos metros entre las mesas y los grupos de clientes tendrán un máximo de diez personas. Además, habrá que desinfectar las mesas entre un cliente y otro y no se podrán utilizar cartas de uso común ni servilleteros.

Además, cuando el Gobierno anunció el Plan de transición hacia una nueva normalidad anunció que también se permitirían otras actividades en la fase 1. Eran las siguientes:

-Los centros educativos y universitarios abrirán para su desinfección, acondicionamiento y el trabajo administrativo y preparatorio de los docentes y personal auxiliar.

-Apertura de hoteles sin uso de las zonas comunes.

-Las bibliotecas ofrecerán el servicio de préstamo, también la lectura con limitación de aforo.

–En el ámbito cultural, estarán permitidos los actos de menos de 30 personas en lugares cerrados (con un tercio de aforo) y de menos de 200 personas, siempre y cuando sea sentado y manteniendo la distancia necesaria. Los museos abrirán sus puertas para permitir un tercio de la entrada máxima y con control de aglomeraciones en salas. También se permite la producción audiovisual y al rodaje de cine y series.

-Turismo activo y de naturaleza para grupos limitados de personas.

-Deporte no profesional: en instalaciones deportivas al aire libre sin público, sólo para practicar deportes en los que no exista contacto como atletismo o tenis. En los centros deportivos, actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios.

-Deporte profesional: apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y, si es posible, turnos. Entrenamiento medio en ligas profesionales.