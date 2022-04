EL 70% de pymes y autónomos obtienen menor rentabilidad que el pasado año, según el Barómetro de la gA

El Barómetro del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España correspondiente a marzo revela que solo el 23% de las pymes vende más ahora que el pasado año, mientras que un 41% vende menos y el 36% está igual que el año 2021. El 81% de las pymes tienes mayores costes en este ejercicio, frente a un 4% con menos y un 16% con los mismos. De esta forma, el 76% de las pymes obtienen una menor rentabilidad, mientras que tan solo el 7% han mejorado su rentabilidad y el 17% se mantiene en las mismas cifras.

Este barómetro del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos se ha realizado durante los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril. El volumen de respuestas de la encuesta permite ofrecer datos con un 95% de nivel de confianza y un 4,5% de margen de error.

El estudio también aborda la situación actual de los autónomos. Tan solo un 24% obtiene más ingresos en 2022 frente a un 33% que se encuentra en el mismo nivel que el pasado año, y un 43% que ha visto reducidos sus ingresos. Respecto a los costes, Al 82% le han aumentado, mientras un 4% tiene menos costes y un 15% los mismos que en 2021. Esta ecuación lleva a que el 73% de los autónomos está consiguiendo una menor rentabilidad respecto al año pasado. Solo el 8% cuenta con un mayor rendimiento y el 19% está consiguiendo el mismo que durante el último ejercicio.

«En el Barómetro de diciembre de 2021 anunciábamos que un 30% de las pymes cerrarían el ejercicio con pérdidas. A la tendencia que veníamos observando se le une la situación de inflación, subida salarial y escasez, y subida de costes de materias primas y energía, lo que supone, lógicamente, volver a tocar de manera severa la rentabilidad de los pequeños y medianos negocios», afirma Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos.

«No es de extrañar», continúa Santiago, «que el 35,3% de nuestros Gestores Administrativos hayan manifestado en el Barómetro que observan una tendencia a la desafiliación al RETA». La encuesta también señala que se han creado en los últimos meses 90.000 nuevos negocios por parte de empresarios que tuvieron que cerrar el anterior como consecuencia de la pandemia.

En la encuesta también se observa que un 39% de las pymes tienen problemas de liquidez, si bien es el 6% de las mismas las que ya no pueden hacer frente a sus pagos. «A medida que pasan los meses, la desaparición de negocios hace que se modifiquen los índices de empresas en problemas, pero que nadie se engañe, la situación no mejora, solo desaparecen negocios» indica Santiago.

En el caso de los autónomos, los problemas de liquidez afectan a un 42%, y el 3% está dejando de atender ya sus compromisos.

Con este panorama, el 83,3% de los gA considera que hay ahora más incertidumbre que hace unos meses, frente a un 3,6% que considera que es menor la incertidumbre. El 86,7% de los Gestores Administrativos ven el futuro con más pesimismo y tan solo el 1,6% lo ve con optimismo. «Mis compañeros trabajan día a día, codo con codo, con los pequeños y medianos negocios. Es muy importante su percepción, pues están trasladando lo que están viendo en sus clientes», afirma el presidente de los Gestores Administrativos.

Preguntados sobre cuáles son los mecanismos que ayudarían a mejorar la situación, el 97% de los pequeños y medianos negocios reclama una bajada de los impuestos. El 64% considera que debe contenerse el IPC para intentar sacar adelante esta situación y el 37% pide más financiación.

Por su parte, el 95,3% de los gA cree que la Agencia Tributaria debería actualizar las tablas de impuestos con arreglo al IPC, así como incrementar los 30.000 euros como cantidad máxima para aplazar impuestos sin que Hacienda solicite garantías.

«No pueden darnos noticias de que la recaudación de impuestos está consiguiendo cifras récor, consecuencia del incremento de precios y de la no actualización de tablas, básicamente, como si fuera un logro de la gestión de nuestros dirigentes, mientras los negocios sufren de esta forma» indica Fernando Santiago. «El Barómetro muestra una vez más que los pequeños y medianos negocios no esperan que los fondos europeos arreglen su situación. Hay que tomar medidas serias, eficientes y rápidas, que pasan por contener los costes, ofrecer una mayor financiación que llegue realmente a quien lo necesita y una bajada de los impuestos», afirma Santiago.

Preguntados los gA sobre su percepción del Kit Digital, el 63% cree que le servirá de ayuda a pymes a corto y largo plazo, frente a un 20,8% que cree que le vendrá bien a corto plazo, pero no a largo, con un 16,2% que considera que no les será útil. En cuanto a los autónomos, el 60,9% de los Gestores Administrativos considera que la ayuda les será útil a corto y a largo plazo, por un 20,4% que cree que le servirá solo a corto plazo y un 18,7 % opina que no les será de provecho de ninguna forma.

«Francamente, no sé cómo tenemos que decirlo ya. Es obvio que nos hemos encontrado con elementos que no esperábamos, pero si la situación ya estaba mal antes, ahora ha empeorado. Puede ser difícil remontarla, pero si no se toman nuevas y contundentes medidas, no sólo será 2022 si no que las previsiones de mejora para 2023 pueden empezar a desvanecerse», remata Santiago.