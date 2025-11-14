Calzada responde ante la conflictividad laboral: «Viene de viejo. Es el propio sistema el que provoca roces» El Puerto elige otro suplente al director, que a veces es apartado de determinados expedientes. La jefa de Recursos Humanos era su segunda hasta ahora

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de noviembre 2025, 05:30

La máxima responsable de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, dio ayer absoluta normalidad a la situación de conflictividad laboral que se está viviendo en el seno del organismo, con varias denuncias por acoso (una con setencia firme) y la petición de las organizaciones sindicales, el comité de empresa y antiguos directivos y pesos pesados del Puerto para que se tomen medidas y «vuelva la cordura y la normalidad». «Este asunto (la conflictividad laboral) viene de viejo, no es nuevo. Viene del propio sistema portuario que es muy diferente a cualquier otra administración en la que haya estado con anterioridad», indicó la presidenta. Como agregó, es el propio sistema portuario «el que provoca los roces y la disparidad de criterios».

La presidenta aprovechó en ese punto para volver a insistir en la necesidad de tener más recursos humanos y aumentar la estructura, algo que, pasaría por convertirse en puerto del Grupo 1, algo que por ahora no apoya Puertos del Estado. «Este puerto ha crecido muy rápido y ha traído un aumento de la actividad pero no podemos crear lo que necesitamos sino que tenemos que jugar con lo que nos deja Puertos del Estado», manifestó.

Sin embargo, la Autoridad Portuaria tiene aún pendientes plazas por convocar de la oferta de empleo público de los años 2023 y 2024 como son las de subdirector de explotacion y delegado en Fuerteventura, entre otras.

En cuanto al personal, en el consejo de administración de ayer se eligió a un segundo suplente para sustituir al director de la Autoridad Portuaria, Francisco Trujillo, en su ausencia. La presidenta explicó que además de por viajes o períodos vacacionales se va a una segunda suplencia porque hay ocasiones en las que el director tiene que ser apartado del consejo de administración y no puede participar en la toma de decisiones. La primera suplente es actualmente la jefa de Recursos Humanos, Carmen Gloria Rodríguez, muy cuestionada por los trabajadores y que actualmente se encuentra de baja laboral.