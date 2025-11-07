Nuevo caso de acoso en el Puerto: Nueve años peleando por su plaza de policía pese a tener sentencia favorable El próximo día 19 la Autoridad Portuaria como institución, la jefa de Recursos Humanos y varios miembros del Tribunal calificador prestarán declaración por presunta prevaricación administrativa

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:11 Comenta Compartir

C.M.R lleva desde 2016, nueve años, metido en una espiral difícil de entender para hacer efectiva su plaza como policía de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. En este tiempo ha tenido que interponer varias demandas ante el TSJC, que ha fallado a su favor y a favor de otro compañero suyo, confirmando la existencia de «desviación de poder» por parte de la empresa en el proceso selectivo del año 2021. «Quiero que esto pase ya y trabajar con normalidad», indica C.M.R, que actualmente trabaja como policía portuario aunque sin contrato, otra «anomalía» en toda regla.

Como apunta, su historia comenzó en 2016 cuando decidió presentarse a una bolsa de empleo de la Policía Portuaria. Fue seleccionado y durante dos años trabajó con normalidad. En 2018 se convocó una nueva bolsa y se dejó fuera a personas con experiencia, como él, para «coger» a otros recién llegados. C.M.R recurrió ante el TSJC y ganó. La Autoridad Portuaria recurrió ante el Tribunal Supremo, pero perdió.

Antes de que el Supremo fallara, el organismo convocó un nuevo proceso en 2021 para personal laboral fijo al que C.M.R vuelve a optar. Aprueba las diferentes pruebas con nota pero le tumban en la entrevista. Dado que en las bases se fijaba que la entrevista no tenía carácter eliminatorio C.M.R y otro compañero recurren ante el TSJC, el recurso se admite a trámite y se confirma que hubo «desviación de poder», en ambas sentencias de diciembre de 2022, teniendo que ser reincorporados a sus puestos de trabajo temporal.

En 2023 se convoca nuevo proceso selectivo y participa, logrando una de las 25 plazas para personal laboral fijo. Desde entonces ha estado trabajando aunque sin contrato y sin firmar su plaza fija, siendo el único adjudicatario en esta situación. A la espera de que se normalice la situación, C.M.R denuncia que «ha habido meses de retención del IRPF de un 47%, no me contestan a los mail y me hacen dar vueltas constantemente».

El próximo 19 de noviembre la institución, la jefa de Recursos Humanos y los miembros del tribunal de aquel proceso selectivo irán a declarar por presunta prevaricación administrativa ante el Juzgado de Instrucción 1. Desde UGT se denuncia las controversias judiciales y las resoluciones favorables a los perjudicados de los procesos selectivos de los años 2018 y 2021 de la Policía Portuaria.