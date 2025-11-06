Cinco 'pesos pesados' del Puerto elevan la voz contra la deriva de la institución: «acoso y enchufismo» sin que Calzada actúe Capella, Bordes, Martín, Fernández y Del Nero presentan un escrito conjunto en la Autoridad Portuaria en el que critican el papel de la presidenta y exigen que actúe y ponga orden «en beneficio de toda la sociedad»

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:16

Cinco pesos pesados del Puerto de Las Palmas, ex trabajadores hoy de la Autoridad Portuaria pero que durante más de 25 años desempeñaron labores esenciales y ocuparon puestos directivos y de alta responsabilidad, presentaron ayer un escrito conjunto en la institución para expresar «su profundo malestar y preocupación» por la deriva en la gestión de los Recursos Humanos que desde hace años está siendo objeto de numerosas denuncias «por la mala praxis interna, acoso laboral y desviación de poder», tanto en el ámbito administrativo como en sede judicial. Los cinco directivos son Armando Bordes, Salvador Capella, Esteban del Nero, José Fernández y Juan Francisco Martín y exigen la toma de medidas para dar un cambio de rumbo en la institución.

Actualmente hay procedimientos abiertos en los juzgados de lo Social, en los de Instrucción Penal e incluso hay sentencias indemnizatorias por acoso y actas de infracción ante la Inspección de Trabajo.

El escrito no solo entra en el detalle de lo que ha ocurrido en los últimos años y sigue pasando en el Puerto sino que plantea por qué la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, no actúa a pesar de conocer estos hechos y se le exige que tome parte. «Resulta inaudito su pasividad para enderezar el rumbo de esa Autoridad Portuaria ante las grave evidencias acreditadas por una multitud de estas preocupantes sentencias, denuncias y reclamaciones», se recoge en el escrito, en el que se critica que, pese a las denuncias del comité de empresa y los sindicatos, Calzada mire para otro lado. «Esto la sitúa en un escenario cercano a la complicidad por omisión del deber de clarificar y perseguir las conductas anómalas», se recoge en el escrito, donde se le pide que intervenga para hacer cumplir la legalidad y depurar responsabilidades

El escrito de estos cinco trabajadores se suma al que presentó hace dos semanas la extrabajadora J.N.P, que fue víctima de acoso laboral en el Puerto, como refleja una sentencia firme de enero de 2023, y que exigía en su escrito a Calzada que tomara medidas e incoara un expediente disciplinario contra la jefa de Recursos Humanos de la institución, Carmen Gloria Rodríguez, responsable de su acoso con sentencia y que hoy sigue al frente de este área en el Puerto a pesar de las denuncias. Rodríguez está desde hace unos días de baja.

Los cinco pesos pesados del Puerto critican además que la estructura organizativa de la Autoridad Portuaria «haya sido desmantelada» y no se estén cubriendo puertos en áreas estratégicas como es Explotación, Dominio Público o Comercial, tras la marcha de Guillermo Quintana.

Estos cinco ex responsables del Puerto van más allá y denuncian la falta de transparencia en los procesos selectivos y la entrada en algunos puestos de personas vinculadas a Coalición Canaria (CC), como es Betsabé Morales, gerente de la Fundación Puertos o familiares de la jefa de Recursos Humanos. Además, denuncian la «falta total» de transparencia institucional, al no aportar el Puerto información que se solicita o no publicar en su web institucional datos sobre los altos cargos, en cuanto a bienes o retribuciones, entre otros, como exige la Ley 19/2013 de Transparencia. «Pese a las peticiones hechas, ni la Presidencia ni los departamentos competentes han adoptado medidas de corrección ni han atendido los requerimientos de ambos organismos, manteniendo una situación de opacidad y desobediencia institucional contraria a los principios de la ley», agregan en su escrito.

De igual forma denuncian que se están produciendo represalias contra los trabajadores que denuncian irregularidades o casos de corrupción en la Autoridad Portuaria. «Se está generando un clima de miedo y silencio incompatible con los valores del servicio público», recoge el escrito.

Estos cinco pesos pesados reiteran a Calzada la necesidad de actuar: «Permitir que quienes han vulnerado no solo la normativa sino la dignidad de otros trabajadores sigan actuando con poder o influencia (aquí mencionan al director del Puerto, Francisco Trujillo) es incompatible con los principios de ética pública, prevención y justicia institucional».

Finalmente, estos cinco extrabajadores del Puerto confían en que la Autoridad Portuaria «retome la senda de la convivencia, el trabajo bien hecho y el servicio público responsable», devolviendo al puerto su papel de «referente de desarrollo, transparencia y beneficio para toda la sociedad».

El escrito de estos cinco altos directivos se presenta pocos día después de que el sindicato CSIF hiciera público un comunicado en el que expresaba su más «enérgica denuncia» ante la inoperante y arbitraria gestión de Calzada tras no actuar y convertir la gestión de los recursos humanos «en un auténtico despropósito». Como critican no ha tenido sensibilidad con los problemas existentes en la institución y no ha hecho nada por acabar con los incumplimientos del convenio colectivo y las prácticas contrarias a los principios de igualdad, mérito y capacidad de la administración pública.