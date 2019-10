Ibarra obligará a dar servicio de remolque en cinco puertos

La licencia concedida por la Autoridad Portuaria de Las Palmas a la empresa alemana Fairplay -más en concreto a su filial española Odiel Towage- para poder ofrecer el servicio de remolque en el puerto de La Luz tiene los días contados.

El presidente de la Autoridad de Las Palmas, Luis Ibarra, apuntó ayer que su intención es sacar por el trámite de urgencia y antes de que finalice el año unos pliegos del servicio de remolque que establezcan unas cantidades mínimas y tarifas generales y obliguen a las empresas que quieran optar a él a cubrir los cinco puertos que hay en las tres islas de la provincia.

Ibarra quiere con esta medida evitar que los puertos de Lanzarote y Fuerteventura, en donde el servicio de remolque es deficitario, se quede sin cubrir.

Según explica, actualmente Boluda tiene remolcadores en ambos puertos «de forma voluntaria» puesto que el servicio no es rentable. «Hace años que la Autoridad Portuaria tiene interés en sacar esos pliegos para impedir que Lanzarote y Fuerteventura se queden sin el servicio. Ambos están en situación de pérdidas y Boluda están en prestación de servicio voluntaria sino que esté sometido a un contrato», indica

En el supuesto de que Fairplay entre en noviembre -como estima la empresa- en el remolque de La Luz, Boluda podría optar por dejar de dar el servicio en Arrecife y Puerto del Rosario. «Entiendo que puede haber un agravio comparativo hacia Boluda», indicó Ibarra, quien consideró que «lo lógico» era, en lugar de haber dado la licencia a Fairplay, haber sacado en el último año y medio (en que ha estado Juan José Cardona de presidente) un pliego de remolque para los cinco puertos.

«En mi ausencia se ha tramitado y otorgado la licencia. Cuando he llegado me he encontrado el sometimiento de condiciones firmado por el director pero en tres meses sacaremos el pliego para todos los puertos», asegura. Fuentes de Boluda, por su parte, expresaron ayer su sorpresa por la concesión de la licencia del servicio de remolque a Fairplay y que adelantó CANARIAS7. Estas fuentes entienden que el permiso «va contra la ley» al no hacer cumplir los requisitos de forma previa. La central del grupo en Valencia estudia posibles medidas a emprender.