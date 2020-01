7 mujeres al frente de la ‘Valaris DS-12’

Astilleros Canarios (Astican) ha marcado un hito en el puerto de Las Palmas al tiempo que ha roto con muchos prejuicios en un sector tan masculinizado como el naval al encargar a un equipo integrado por siete mujeres los trabajos de adaptación y mejora del buque perforador Valaris DS-12, que llegó a La Luz el pasado 25 de noviembre y saldrá el 5 de febrero convertido en un buque de mayor categoría y listo para su nuevo contrato en Egipto.

Al frente de este equipo ha estado la ingeniera técnico naval y jefa de buque de Astican Yurena Soliveres, que a sus 36 años y más de once trabajando en la empresa, recibió el encargo como un reconocimiento a su trabajo ya que aunque había acometido otros proyectos «de peso» nunca en el mundo offshore. Así que desde el primer día y como jefa del proyecto se puso manos a la obra y no escatimó en echarle horas y días a pesar de que los trabajos han transcurrido en medio de las navidades, unas fechas que se caracterizan por numerosos festivos y que no han existido para este equipo. Hoy está satisfecha del trabajo desarrollado y de unos resultados que han sido acreditados por el cliente y armador del buque, la multinacional Valaris, con un diez de calificación.

Pero el trabajo de Soliveres no hubiera sido de sobresaliente sin su equipo. Junto a ella otras seis mujeres se han encargado de distintas áreas, dando lo mejor de sí. Se trata de Claudia Milán y Laura Negrín, responsables de todos los trabajos acometidos en los sistemas de prospección (tuberías), que se han adaptado a las exigencias planteadas por la petrolera británica BP, el ‘nuevo propietario’ de la Valaris DS-12 y bajo cuyo contrato realizará prospecciones en Egipto. Erika González ha encabezado los trabajos de acero por los que se han diseñado, fabricado y colocado nuevas estructuras y cubiertas en este buque. En ellas BP podrá instalar los equipos necesarios para las prospecciones egipcias. Beatriz Pérez y Sara Estany han llevado los controles de calidad que han permitido certificar con garantía los procesos. Finalmente, aunque no por ello es menos importante, Carlota Márquez, en el control de costes ha sido una pieza clave para el éxito del proyecto.

Todas ellas han trabajado en distintos proyectos de Astican pero nunca hasta ahora lo habían hecho con el grado de responsabilidad que han asumido con la Valaris DS-12. A partir de ahora confían en seguir liderando nuevos proyectos de esta envergadura para Astilleros Canaris, una empresa que se caracteriza por formar a «trabajadores polivalentes», de tal forma que puedan acometer con éxito cualquier tipo de proyecto, sea pesquero, mercante, del sector offshore, crucero..., según explica Soliveres.

El reto laboral de este buque ha sido doble para este equipo ya que, aunque llegó con un plan de trabajo para irse con un contrato a Angola, a media ejecución BP decidió destinarla a prospecciones en Egipto, lo que implicó nuevas modificaciones.