«¿Por qué no puedo vivir en mi casa?», la gran pregunta de los propietarios

La gran pregunta que se hacen los propietarios que han comprado apartamentos turísticos en los últimos años en las zonas turísticas y se ven ahora que no les pueden dar uso de vivienda es «por qué no pueden vivir en su casa». La socia del bufete Montero y Aramburu, Rosa Martínez, que participó ayer en la jornada de residencialización de la Feht tiene la respuesta.

Como explica, estos propietarios no entienden que no compraron una vivienda sino la propiedad de un apartamento turístico. «Ellos no compraron una vivienda. Otra cosa es que el que se los vendió no les advirtiera de lo que estaban comprando, que era un apartamento turístico con un ley clara. Es lo mismo que si compras un local comercial. Igual lo puedes convertir en vivienda pero implica el hacer un cambio de uso en el ayuntamiento y esperar a ver si te lo permiten», dice.

Martínez recuerda que la no compatibilidad del uso turístico y residencial se remonta a la Ley de Directrices del año 2003 y desde entonces, en los últimos 20 años, se ha mantenido porque este es el modelo turístico que se ha elegido para Canarias y el que ha mantenido el legislador.

En este punto, recuerda el problema que hay en los sures por la falta de vivienda para los trabajadores. «El tema es complicado. Requiere de analisis, reflexión y voluntad», indica Martínez, que rechaza que la sanción sea la solución al problema. Si bien, hasta la fecha, desde el año 2020, en tres años, se han puesto solo seis sanciones. El experto en turismo, Antonio Garzón Beckmann y Martínez destacan que mientras el problema va en aumento se siguen vendiendo cada día apartamentos turísticos. «Es necesario buscar soluciones ya», destacan.