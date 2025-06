Ampliar Imagen de la central eléctrica de Los Guinchos, en la isla de La Palma, el único punto de generación salvo el escaso peso de las renovables. EFE

La programación eléctrica de REE el día del apagón no preveía respaldo suficiente en caso de incidente Había en generación tres grupos; tras colapsar la turbina de gas, los otros dos no tenían capacidad para absorber su pérdida y reequilibrar el sistema. ¿Por qué no se activaron otros equipos? Es la pregunta sobre la mesa