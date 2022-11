La previsión de caída de ventas del 'Black Friday' recorta la contratación en Canarias al nivel de 2018 El pequeño comercio, en una situación «límite», reconoce que no creará casi empleo mientras que los grandes manejan cifras similares a 2021. La logística será la gran protagonista aunque el 'e-commerce' también se verá afectado por la coyuntura

El 'Black Friday', marcado en rojo en el calendario comercial como una de las grandes citas del consumo y que abre la veda de cara a las Navidades, sufrirá este año un enfriamiento. La coyuntura económica, con una inflación que supera el 7% y la subida de las hipotecas -que no ha hecho más que empezar-, deja poco margen para el consumo y hace anticipar una caída de las ventas con respecto a 2021.

« La gente no tiene dinero. La cosa está fatal y lo primero que hace es quitarse de aquello que no es esencial», indica el presidente de la Asociación de Empresarios de Zona Triana, Carlos Bethencourt, que prevé que este año las ventas en las islas serán «más flojas» que en 2021.

Las previsiones obligan a unos comerciantes que están «al límite», en el caso del pequeño comercio, a mantener sus gastos a raya. De ahí que no prevean aumentar en las próximas semanas el número de trabajadores. «El pequeño comercio bastante hace con mantener el empleo que tiene. No estamos para aumentar los contratos», apunta el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir.

Los grandes comercios integrados en la Asociación Canarias de Medianas y Grandes Empresas de la Distribución (Asodiscan), por su parte, prevén este año un nivel de empleo extra similar al de 2021. Como explica, su secretario general, Alfredo Medina, buena parte de esas contrataciones extra se mantienen de cara a las navidades para reforzar servicios adicionales como el empaquetado, los envíos, los probadores y otras secciones donde se produce un aumento de la carga de trabajo.

Recorte sustancial del empleo extra

La empresa de trabajo temporal Randstad hizo públicas ayer sus previsiones de empleo para este 'Black Friday', que se extiende ya más de una semana e incluye el 'Cyber Monday', y apuntan a un recorte de la contratación en Canarias del 21% respecto al año anterior. En total, se empleará a 1.400 personas extra frente a los 1.770 de un año antes. La cifra supone regresar al nivel de 2018, cuando se contrató a 1.480 personas y desde luego, se queda por debajo de los 1.640 de 2019, antes de la covid.

Seis de cada diez empleos los generará la logística y el transporte, que volverá a ser el gran protagonista de esta cita mientras que el comercio generará cuatro de cada diez. Por provincias, el recorte del empleo será mayor en la provincia de Santa Cruz de Tenerife que en Las Palmas (23,4% frente al 20%).

El 'e-commerce' también se ve afectado por la coyuntura

El sector de la logística se está preparando ya para esta cita en la que se registra un aumento de los paquetes por las compras 'online', si bien, en el caso de Canarias no se prevé este año un gran repunte debida a las dificultades económicas que atraviesan las familias isleñas. Como explica el presidente de Fauca, Abbas Moujir, las ventas del comercio 'online' se han estancado en el archipiélago en los últimos meses y la previsión es que en el 'Black Friday' de este año no se produzca un repunte con respecto a 2021.

A la incertidumbre y la coyuntura, que retrae el consumo, se suman las dificultades de siempre en los envíos a Canarias, con numerosas empresas online que no ofrecen su servicio en las islas. A todo este entorno se añade ahora el cambio en la política de precios de Amazon, el gigante de la distribución y que ha empezado a cobrar tasas por el envío de productos a las islas. Además exige un pago cuando la compra excede de los 150 euros, que es la cantidad a la que no se le aplica el IGIC. Los canarios en esta situación tienen que pagar 6,99 euros cuando son clientes de Amazon Prime y 11,99 cuando no lo son.

«En cierta manera esto da un respiro al sector comercial», indica el presidente de los pequeños empresarios de Fauca.

El retraimiento del consumo que se prevé en el 'Black Friday' con respecto a 2021 ya se siente en los comercios de Canarias. Como apunta el presidente de los empresarios de Zona Triana, Carlos Bethencourt, en las zonas comerciales «se ve gente pero no se compra».

Triana quiere adelantar una semana el 'Black Friday'

Por esta razón, los empresarios de Zona Triana han solicitado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que les permita adelantar la celebración del 'Black Friday' del fin de semana del 25 al del 18, de cara a poder organizar actos en la calle que animen el consumo. «Hay que tener un consumo responsable pero hay que consumir y para ello, es clave dinamizar las zonas comerciales. De lo contrario, en febrero tras las rebajas muchos comercios van a a echar el candado», advierte.