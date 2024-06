Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 15 de junio 2024, 20:15 | Actualizado 20:28h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

En diciembre de 2022 el Gobierno de Canarias, dirigido por el 'Pacto de las Flores', aprobaba la ley de cambio climático como medida estrella. Un año después de llegar ustedes al Gobierno anuncian que la van a modificar de forma sustancial. ¿Cuáles son los motivos?

- Decidimos tomar la iniciativa y modificar la ley por dos motivos. Por un lado, porque emanaba la obligación de la Comisión Bilateral Canarias-Estado, ya que hay 11 artículos que tienen intromisión en otras competencias y algunos incluso tiene visos de inconstitucionalidad. De otro, hemos aprovechado esta necesidad de cambios para hacer otros porque estamos convencidos de que las cosas se pueden hacer de forma diferente, pragmática y real. El PP fue el único partido que votó en contra de esta ley, así que cambiarla ahora es un gesto de coherencia política. Además, esta ley apenas ha avanzado en año y medio. Metidos en una emergencia energética y climática como está Canarias hemos optado por hacerlo por decreto-ley para no perder tiempo. Tenemos que actuar cuanto antes para aplicar medidas eficaces y aportar soluciones.

–¿En qué consisten básicamente las modificaciones?

– El objetivo principal es simplificar y que la norma sea de sencilla aplicación, reduciendo plazos y burocracia y dando seguridad jurídica. El tiempo dirá si lo hemos conseguido, igual que ha dicho que la que había ahora no funcionaba, como evidencia que la penetración de las energías renovables sea solo del 19% en las islas mientras que en la península ya están por encima del 50%. Además, a la hora de simplificar hemos buscado la manera de hacerlo sin confrontación con los cabildos, que casi todos estaban disconformes con la planificación energética del anterior Gobierno. Asimismo, hemos dejado de lado el Ptcan y vamos a desarrollar con los cabildos las zonas de aceleración de renovables, que son zonas pactadas para facilitar el desarrollo de energía limpia. Así, como está pactado de antemano podremos dar declaraciones de impacto ambiental simplificadas. Agilizamos plazos para que los proyectos salgan de forma más rápida. Otra cosa de este decreto-ley es que va a estar por encima de cualquier planeamiento urbanístico municipal a la hora de autorizar la instalación de fotovoltaica en cubiertas y fomenta las renovables en suelo antropizados, como aparcamientos, embalses y pérgolas.

–Ese agilizar los trámites ha sido criticado por el PSOE al entender que puede ser un coladero para que entren todos los proyectos que se soliciten.

– El riesgo de esto se reduce. Hoy cualquier inversor puede venir y solicitar instalar su proyecto en suelo rústico que no está previamente acordado con los cabildos, que son los que tienen la competencia del suelo. Hasta ahora el Gobierno recurría al artículo 6 bis de la Ley del Suelo para saltarse a los cabildos. Con el decreto esto cambia. Que exista el acuerdo previo con los cabildos, vía informes técnicos, de las zonas aptas para la instalación de las renovables nos permite tener una declaración de impacto ambiental abreviada. No va a ser fácil pero estamos poniendo todo el empeño a llegar a acuerdo con los cabildos. Ya lo hemos iniciado y vamos caminando. Lo que le dejo claro es que no se va a hacer nada ilegal y sin la documentación y los informes pertinentes. Tampoco se va a hacer nada en espacios naturales protegidos.

–¿Mantienen los objetivos de descarbonización para 2040?

- Sí. No será sencillo. Era imposible con la anterior ley y ahora ponemos todas las herramientas para intentar alcanzarlo, aunque es difícil en la situación que nos hemos encontrado y ese 19% de penetración de renovables.

-Ustedes han decidido aparcar el Ptcan, ¿puede Canarias funcionar sin planificación energética?

- Canarias ha venido funcionando sin plan y lo que queremos es agilizar la penetración de renovables, que está en el 19%, en muy mal número. Queremos crecer de forma rápida y de ahí este decreto. Así todo, vamos a desarrollar el Piecan, que se asimilará a la ley estatal, y que es el plan que más o menos sustituirá el Ptcan.

-¿Qué horizonte tienen en la descarbonización?

- Mantenemos el objetivo de llegar a 2040 en el 58%. Esperamos conseguirlo con este decreto.

Socializar las inversiones «Si los ciudadanos participan de los proyectos el dinero se quedará en Canarias»

–¿Qué otras medidas incluye el decreto que destacaría?

– Hay dos aspectos a reseñar. De un lado, el plan formativo verde que busca dar oportunidades a los jóvenes y personas sin cualificación en esta actividad y de otro, está la participación ciudadana. Los proyectos de renovables tienen cada vez una mayor rechazo de la ciudadanía y queremos hacerlos partícipes. Así, cualquier proyecto de más de 2 megavatios (2 MW) que se desarrolle en Canarias con fotovoltaica tendrá que tener como mínimo un 20% de participación social. Esto ya se desarrolla en otras regiones como Galicia y funciona.

- Teniendo en cuenta que los precios de la energía son hoy bajos e incluso hay parques pensando en parar porque están perdiendo dinero, ¿va a interesar al ciudadano entrar ahí?

- Los parques tienen rentabilidad y son viables. Si no se cubriera de todas formas con ciudadanos lo haríamos por otras vías. En cualquier caso, hemos escuchado a muchos diciendo que vienen las multinacionales a instalar parques de renovables a Canarias y que se llevan todo. Ahora queremos dar la opción de que no se lleven todo, que los ciudadanos puedan participar y el dinero se quede en Canarias.

–Son medidas novedosas que chocan viniendo del PP.

- Hay quienes se ponen la chaqueta de participación ciudadana y la chaqueta verde sin medidas efectivas y luego otros tenemos que ir detrás a aportar soluciones. Nosotros estamos trabajando para resolver el enorme entuerto que nos hemos encontrado en la Consejería con, por ejemplo, los fondos NGEU, con más de 15.000 expedientes atascados.

–Buscan además la plantación de árboles y creación de zonas verdes que es poco usual.

– Sí. Hay que incentivar que haya zonas verdes. En este sentido, el decreto exigirá que en todos los planes generales que se desarrollen tras su aprobación exista un mínimo de 10 metros cuadrados de zona verde por habitante y un árbol por cada tres habitantes. Queremos cambiar las cosas y hacerlas bien, no solo lanzando mensajes de 'greenwashing'. Hay que ser pragmáticos y cumplimos. Por eso precisamente hemos modificado la obligatoriedad de registro de la huella de carbono y hemos excluido a las pequeñas empresas y autónomos. Empezaremos por las grandes y medianas empresas y para todas la camas del sector turístico pero dejamos fuera a los pequeños, que al final iban a acudir a su asesor, iban a rellenar la documentación, les iban a cobrar 50-60 ó 100 euros y no iba a saber ni qué era ni por qué lo hacían. Es mejor que las grandes den ejemplo y las pequeñas se vayan sumando.

Críticas al PSOE «Estamos trabajando para resolver el entuerto que nos hemos encontrado»

–Otra de las medidas que van a poner en marcha y que ha chocado es la creación de una empresa pública. ¿Producirá y venderá electricidad el Gobierno de Canarias?

- El objetivo de crear esta empresa es producir electricidad con energías renovables pero para el autoconsumo. Todos los meses pagamos una factura muy abultada que tenemos que intentar reducir. Era de 56 millones, la hemos bajado a 50 y el próximo ejercicio estará por debajo. Pretendemos seguir abaratándola. En el caso de haya excedente sí se vertería a la red a cambio de una compensación que se destinaría a más proyectos renovables pero no vamos a vender ni ser una distribuidora ni comercializadora al uso. La empresa pública también nos permitiría, como Gobierno, participar en los proyectos de más de 2MW que vengan a instalarse y de los que le comenté anteriormente.

-¿Cómo producirá energía esa empresa pública?

- La producción sería a través de la instalación de paneles fotovoltaicos en las cubiertas de los edificios públicos, en embalses y en invernaderos de la Consejería de Agricultura para demostrar que la 'agrovoltaica' es posible y puede ser un complemento para los agricultores. De hecho, en los fondos NGEU hay una línea para ello.

–Introducen en el decreto la obligatoriedad de cabildos y ayuntamientos de desarrollar sus planes de acción climática y en el caso de que los municipios no lo desarrollen apuntan a los gobiernos insulares.

– Sí, si los ayuntamientos no lo ejecutan en un plazo que aún no se ha determinado pero que quizás podría ser de un año, los cabildos podrán subrogarse la competencia. No podemos perder ni un minuto más en Canarias. Si los ayuntamientos pueden sacarlo adelante, fenomenal, pero si no es así, que los cabildos puedan asumir esa competencia automáticamente. Por ahora en las reuniones que hemos mantenido no ha habido rechazo a asumir esto. Al final, es un acto solidario y necesario si queremos la transición energética.

–Desde el PSOE se critica que se tumbe una ley que contó con mucha participación por un decreto-ley que no se ha consensuado.

– Es todo lo contrario. Hemos escuchado y tenido en cuenta la totalidad de propuestas del comité de expertos de Canarias para el estudio del cambio climático. También hemos atendido al resto de áreas del Gobierno como Agricultura, Turismo, Hacienda y Política Territorial, que han sido claves. Hemos mantenido más de 40 reuniones con distintos sectores. Así por ejemplo, en la reunión con la patronal del motor nos dieron cuenta de los retrasos que había para conseguir de los ayuntamientos la licencia para instalar un cargador de coche eléctrico, que iba entre los 12 y los 18 meses. Esto lo vamos a solucionar, al igual que los plazos para la instalación de fotovoltaica en cubiertas, ya que una vez aprobado el decreto bastará con una declaración responsable que darán los ayuntamientos para hacerlo. Después, obviamente tendrán que llevar las labores de control e inspección. Además, hemos presentado el decreto a cabildos y ayuntamientos y el martes vamos a celebrar el consejo insular y el municipal. Aquí me gustaría añadir un detalle, en la pasada legislatura hubo varias decenas de decretos que se aprobaron sin pasar por consulta de cabildos y ayuntamientos pero nosotros sí hemos querido hacerlo.

Suninistro eléctrico «Trabajamos con Endesa por si se produjera un apagón este verano»

–¿Tienen previsto de alguna manera ayudar a los ayuntamientos en esas inspecciones porque de lo contrario podría haber mucho incumplimiento?

- Sí. Está recogido en el propio decreto-ley. Nuestra idea es que la propia empresa pública que vamos a crear sea un apoyo. De todas formas, el nivel de fraude suele ser bajo. Hay que perseguirlo pero son más lo que cumplen que los que incumplen. Por ahora ningún ayuntamiento se ha quejado de que pasemos a la declaración responsable y es que, al final, les aliviamos de carga burocrática y les facilitamos el trabajo a la hora de dar licencias.

–¿Cuándo entrará en vigor?

- El decreto-ley irá a consejo de gobierno en este mes para poder convalidarlo en el Parlamento antes de agosto.

–¿Cómo ayuda este decreto a la situación de emergencia energética de Canarias?

– En todo. A medida que se instale más potencia de renovables los equipos se irán actualizando. Para ello es necesario seguir reforzando el sistema. Para ello está muy avanzada la conexión de La Gomera y el proyecto de Chira-Soria. Hay que hacer apuesta por los saltos hidroeléctricos en las islas en las que se pueden desarrollar. Son necesarias para la transición energética. Estamos trabajando en ello en Tenerife y La Palma. Espero en esta legislatura anunciar nuevas infraestrucutras hidraúlicas en otras islas, incluida su aprobación. Tenemos confianza también en las baterías y contamos ya con solicitudes de hibridación con subvenciones que ya han salido del IDAE. Esa será la solución en islas como Lanzarote y Fuerteventura.

Emergencia energética «Creo que va a ser inminente el concurso de concurrencia competitiva»

-Si como señala las baterías cada vez son mejores y con más capacidad, ¿por qué sigan apostando por los saltos de agua que implica un impacto medioambiental destacado?

- No tienen tanta capacidad como un salto y pasará mucho tiempo para que sea equiparable. Para parques son viables pero no más.

-Habla de que han recibido peticiones para instalar baterías en parques pero aún no existe regulación, lo que desicentiva a los inversores.

- Exactamente. El Ministerio ha sacado primero las ayudas que la regulación. Varios promotores lo han solicitado y ahora estamos con el estudio de si las baterías hibridadas necesitan declaración de impacto ambiental o no. Lo que hemos hecho por ahora es establecer un procedimiento estándar para la autorización de esas baterías en la declaración de impacto ambiental y agilizarlo.

–Al final, ¿por qué aprobó el Ministerio en el concurso exprés 155 MW y no los 250 MW que se necesitan? ¿No pidieron ustedes más o el Ministerio metió la tijera?

– Hay que aclara que teníamos que tomar una decisión de emergencia. Desde el año 2021, desde que REE anuncia que hay un déficit de potencia, no se hizo nada más allá de enviarse cartas entre el Gobierno y el Ministerio. Llegamos nosotros y hemos conseguido el concurso exprés, que es la primera vez que se hace en España. Abrimos el concurso a todas las empresas que quisieran y de las que se presentaron hicimos un cribado de las viables, que fueron la de Disa y Sampol, que tenían el lugar y la cercanía al enganche. Hubo una oferta que proponía producir con biometano pero no podía volcar a la red, así que era difícil. Se presentó incluso una oferta de Arabia Saudí y Endesa, que quería proponía ampliar plantas de generación y nos daba el servicio pero esto no lo admite la ley. Así que con las viables cubrimos el 60% de la potencia. Esto no quita para sigamos trabajando para cubrir el 40% restante con nuevas propuestas que nos han ido llegando. Y eso durará hasta el concurso de concurrencia competitiva que estamos esperando desde el año 2013.

–¿Para cuándo este concurso?

– No lo sé. Había compromiso par el primer trimestre de este año que no se ha cumplido. Decían que después del concurso exprés y yo creo que va a ser inminente su publicación.

–¿Ustedes son conscientes del riesgo de apagón?

– Nosotros lo somos y el Gobierno de España lo sabe desde el año 2021 por el déficit e incluso por la obsolescencia de las máquinas que es anterior. Ahora queremos cambiar la forma de hacer las cosas, poniendo soluciones sobre la mesa.

– Para este verano y ante el riesgo de quedarnos sin luz ¿qué hacemos? ¿Comprar velas y encomendarnos a alguna virgen?

– Estamos trabajando con medidas de contingencia y hablando con Endesa para poder reducir los tiempos de restitución del servicio si hay un apagón. Nos hubiera gustado encontrar en la Consejería algo hecho pero estamos empezando de cero.