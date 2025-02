Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

Tal y como se había anticipado ya por el profesor titular e investigador del Grupo de Análisis de Políticas Públicas del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la ULPGC, Juan Luis Jiménez, la bonificación al combustible que puso en marcha el Gobierno de España entre abril y diciembre de 2022 -para minimizar el incremento de precios por la guerra de Ucrania- sirvió para que las empresas petroleras se apropiaran de parte de la ayuda. En concreto de cinco céntimos por cada litro subvencionado con una ayuda de 20 céntimos. Se hicieron con casi el 25% de la bonificación.

En algunas islas, como El Hierro, el porcentaje de la ayuda que se quedó el operador es aún superior.

Aunque inicialmente el análisis de Jiménez junto al profesor José Manuel Cazorla Artiles, de la ULPGC, y por Jordi Perdiguero, de la Universitat Autónoma de Barcelona, apuntaba a que las empresas -petroleras y estaciones de servicio- habían obtenido un beneficio total de 700 millones, la cifra se ha actualizado ahora hasta los 857 millones. A estos hay que añadir otros 216 que volvieron a las arcas públicas a través de los impuestos. En total, 1.073 millones de los 4.250 que se movilizaron para ayudar a los consumidores se fueron para otro lado. Como explica Jiménez, en un mercado con severos problemas de competencia y con una demanda inelástica un subsidio permite a los productores apropiarse de parte de ella.

Jiménez es además critico con este tipo de medidas que no discriminan según el nivel de renta, incluyendo en el subsidio a las más altas.

La actualización de los datos por parte de Jiménez, Cazorla y Perdiguero adquiere más sentido hoy, si cabe, porque esta misma bonificación está en vigor en Canarias para las islas no capitalinas al fin de reducir las diferencias de precios entre ellas.

Como indica Jiménez, el resultado va a ser muy similar y se traducirá en ineficiencias del dinero público cuando realmente el problema que se da en las islas no capitalinas es la falta de competencia. El caso más sangrante es el de El Hierro donde solo hay un operador en el mercado que actúa en régimen de monopolio.

El profesor Juan Luis Jiménez no valora si la medida del Gobierno de Canarias se hace con buena intención pero sí advierte que los resultados no van a ser los esperados. En este punto critica la cláusula establecida por el Gobierno de Canarias para mantener la ayuda en el primer semestre de 2025 y que es que el precio medio global de la venta minorista de combustible en las islas no capitalinas sea superior en 0,20 euros al precio medio global minorista en el resto de las islas del archipiélago.