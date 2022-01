La pensión de los jubilados sube casi 50 euros al mes en 2022

Los jubilados tienen este mes en el bolsillo casi 50 euros más que en diciembre. Y así será a lo largo de todo el año debido a la subida del 2,5% que han experimentado en 2022 las pensiones, en línea con la inflación media del año pasado. La revalorización de sus prestaciones supondrá cerca de 700 euros extra al año para los cerca de seis millones de jubilados que hay en el sistema, cuya nómina se eleva por primera vez en la historia hasta 1.245,9 euros.

Incluso esta cuantía roza los 1.400 euros para los jubilados del Régimen General, que pasarán a cobrar 1.396,22 euros al mes con la nueva actualización. Por el contrario, la pensión media para los autónomos ni siquiera llegará a los 830 euros, 33 euros más que el año pasado.

Si además de la jubilación se incluyen todas las clases de pensiones (viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares) la pensión media del sistema se sitúa en enero en los 1.082,98 euros, 43,44 euros más que en diciembre y un incremento del 5,33% en el último año.

Los más de 2,3 millones de viudas tendrán que conformarse con un alza de 31,23 euros al mes, que llevará su prestación a superar los 774 euros, mientras que los beneficiarios de una pensión por incapacidad permanente ingresarán 1.034 euros al mes después de que por primera vez su nómina traspase la barrera de los 1.000 euros.

Pero subir las pensiones un 2,5% con carácter general y un 3% si se trata de pensiones mínimas y no contributivas tendrá un fuerte impacto en las arcas de la Seguridad Social, que deberá hacer un desembolso extra de más de 6.100 millones a lo largo de 2022. Así, el gasto en pensiones escaló en enero más de un 6,5%, un fuerte incremento que no se había registrado nunca en la última década y que supone el doble de lo que se elevaron un año atrás. Bien es verdad que hay que tener en cuenta que no se incluye aquí la desviación del IPC respecto a lo que subieron inicialmente las pensiones y por la se ha compensado a los pensionistas, a mediados de este mes, con la llamada 'paguilla'; pero una vez que se incluye, el incremento se sitúa en el 4,8%, que sigue estando muy por encima de la media de 2020, 2016 y 2017 y más en sintonía con el alza que hubo en 2018 y 2019.

Así, la nómina mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social ascendió a 10.745,39 millones en enero, lo que supone 436 millones más que en diciembre. De esta cantidad, casi tres cuartas partes se destinaron al pago de las pensiones de jubilación, que sumaron un importe de 7.758,14 millones de euros, un 7% más que en enero del año pasado.