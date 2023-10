El Gobierno estima que las pensiones subirán en torno a un 4% en 2023

Las pensiones subirán el año que viene en torno a un 4%. Esta es la cifra que maneja el Gobierno y así se lo ha comunicado a Bruselas en el informe 'Proyecciones del Gasto Público en Pensiones en España' que ha enviado ala Comisión Europea y con el que pone punto y final a la reforma de las pensiones por fases que inició en el año 2021. Era el último paso que quedaba para cumplir con todos los hitos comprometidos y así poder recibir otro nuevo tramo de los fondos europeos.

La cifra, sin embargo, no es aún la definitiva, puesto que aún faltan los dos datos de inflación de octubre y noviembre para saber la cuantía exacta en la que se revalorizarán los 10,8 millones de prestaciones públicas. Pero el Ministerio de Seguridad Social ya está convencido de que la subida se situará «en una horquilla entre el 3,5% y el 4,5%», teniendo en cuenta que la inflación media de los últimos nueve meses se sitúa en el 3,88%. «Las variaciones ya no pueden ser muy grandes. No será un 2% ni un 5%», señalaron fuentes del departamento dirigido por José Luis Escrivá, que, no obstante, puntualizaron que «es imposible saber lo que puede pasar en las próximas semanas».

Lo que sí afirmaron rotundamente es que esta nueva subida histórica, la segunda más elevada de los últimos quince años tras el 8,5% de este ejercicio, se materializará ya en la nómina de enero aunque no haya Gobierno ni Presupuestos Generales. Y, de igual forma, confirmaron que las pensiones mínimas y no contributivas aumentarán más de ese 4% en el que sitúan la inflaciónmedia para este 2023, tal y como recoge la nueva norma.

Pese a que esta nueva revalorización supondrá otro esfuerzo extra para el sistema de pensiones, ya muy tensionado desde hace más de una década, el Gobierno descarta que se vaya a activar el mecanismo de correción que recoge la reforma de las pensiones y que implicaría intorducir nuevas medidas de contención de gasto, como una subida de las cotizaciones sociales, si el gasto se dispara más de lo previsto.