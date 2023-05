«¿Por qué tengo que pagar Aiem por algo que no se produce en Canarias?

La vecina de la capital grancanaria T.S. no cabía de su asombro cuando, al recibir un jamón ibérico 100% de bellota con denominación de origen protegida de Jabugo y comprado en la península, el transportista que se lo traía le comunicaba que debía pagar 65 euros en concepto de Aiem.

«Fui a recogerlo y en la factura vi que se incluían 65 euros de Aiem. Le dije que no podía ser puesto que era un producto que no se fabrica en Canarias y que, por tanto, no se podía gravar», indica T.S., que por motivos profesionales conoce bien esta figura impositiva que existe en las islas y que grava los productos que entran en Canarias cuando se producen en las islas, al fin de proteger a la industria local.

La empresa transportista, sin embargo, le insistió en que el jamón entraba dentro de los productos del listado del Aiem. «Me dijeron que no podían hacer nada, que ellos ya lo habían liquidado y que si quería llevármelo tenía que pagar o bien dejarlo y reclamar a la Agencia Tributaria Canaria», explica esta mujer. T.S.. había pagado 438 euros por el jamón, que era un capricho, y finalmente decidió llevárselo convencida de que en su reclamación a la Agencia Tributaria Canaria se le devolverían los 65 euros de Aiem. Sin embargo, no ha sido así.

Tras remitir a la ATC un recurso de reposición solicitando la devolución del dinero el Gobierno de Canarias lo ha desestimado. En realidad, T.S. tuvo que remitir tres escritos e insistir porque no le llegaba ninguna respuesta de la Hacienda canaria. En cualquier caso la insistencia le valió de poco porque la ATC no le devuelve el dinero e insiste en que los 65 euros de Aiem son correctos.

En el escrito remitido a la Agencia Tributaria, T.S. justificaba que la raza de cerdo 100% ibérica no es autóctona de Canarias ni se cría en las islas y tampoco se realizan en el archipiélago los procesos de esa denominación de origen. «No existe ni existirá por la normativa que rige la DOP un producto similar canario, ni industrial ni artesanal, que pueda sustituirlo. Por tanto, no es producto que deba incluirse como gravable dentro del fin y naturaleza de protección de la producción propia industrial o artesanal canaria que se recoge en la normativa del Aiem», apuntaba Teresa en su escrito a la ATC, donde apuntaba que su jamón no se correspondía con ninguno de los epígrafes/tipologías/partidas de clasificación TARIC en la importación de los productos de cerdos normales, que sí se producen en las islas.

«Un jamón 100% ibérico DOP no es ni puede ser nunca un jamón salado, ni en salmuera, ni seco ni ahumado. El proceso al que obliga la DOP 100% ibérica, que rige toda la crianza y alimentación del animal hasta la matanza, incluida la matanza misma, no puede llevarse a cabo de ninguna manera y en ninguno de sus aspectos en Canarias», indicaba T.S. en el escrito remitido a la Agencia Tributaria Canaria. En su contestación, sin embargo, la ATC insiste enque el producto en cuestión «se encuentra correctamente declarado en la posición estadística 0210.11.11 del arancel aduanero de la Unión, estando sujeto al tipo impositivo del 15% de Aiem».

T.S. considera una «desfachatez» lo ocurrido y que los canarios tengan que pagar un Aiem por productos que no se producen en Canarias. Ella entiende que exista esta figura y se aplique cuando sí hay fabricación en Canarias para proteger a la industria local, su actividad y su empleo pero, según apunta, «este no es el caso». «Es un afán recaudatorio absoluto. Aquí el Aiem no se sustenta y no se entiende», indica T.S., que apunta que de esta forma lo único que se consigue es limitar las opciones de consumo de los canarios y que no puedan comprar determinados productos fuera de las islas que aquí no se hacen.