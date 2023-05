Los economistas sostienen que el Aiem solo ha servido para hacer a los canarios más pobres

El Aiem (impuesto que grava a los productos que entran en las islas cuando existe producción local con el objetivo de proteger a la industria canaria) no ha servido en los últimos 20 años (se creó en 2002) para impulsar y fortalecer a la industria y sí ha traído consigo un empobrecimiento de los isleños.

Esta es la principal conclusión de un estudio elaborado por el Colegio de Economistas de Las Palmas, que preside Alcibiades Trancho, y la doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, Rosa Rodríguez y presentado hoy. El informe analiza el impacto del Aiem en Canarias en los últimos veinte años y llega a esa conclusión aunque sus autores no entran a articular medidas de solución a este arbitrio defendido por los industriales y criticado por importadores y distribuidores al entender que es el causante de la diferencia de precios entre los supermercados de la península y Canarias.

Rodríguez, que fue quien presentó el informe, abogó junto a Trancho por «abrir un debate» en el archipiélago sobre el Aiem y «revisar» esta figura al entender que no ha tenido el efecto deseado con el que se creó. La coordinadora del estudio insistió en que la industria manufacturera de Canarias ha perdido casi 1.200 empresas en los últimos 20 años, con un caída del peso en el PIB mientras que los precios industriales repuntaron un 77% en el período, al igual que el IPC, que creció un 30% mientras que el PIB per cápita lo hizo solo un 8%. «Hay que revertir esto. No puede ser que cada día seamos más pobres los canarios«, indicó Rodríguez.

Rodríguez destacó en función del informe que las partidas gravadas por el Aiem han subido un 36%, hasta las 155. De estas, 78 están vinculadas con la alimentación y tras ellas, se esconden más de 1.500 productos de la cesta de la compra. «Se observan más partidas gravadas y que los tipos se han incrementado, con lo que supone más presión fiscal a los canarios. Al tiempo la industria pierde peso«, criticó Rodríguez, que puso en evidencia el afán recaudatorio de este impuesto.

«Debemos abrir el debate y pensar si este instrumento es adecuado o pensar en otros que no nos hagan cada vez más pobres», indicó Rodríguez, que recordó que el REF y con ello el Aiem se creó para equiparar las condiciones de vida de los canarios con las del territorio peninsular. «Se busca que los costes de un canario sean iguales que los de un peninsular pero en Canarias es superior», indicó.

