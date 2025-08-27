Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Segunda reunión de Carlos Cuerpo con los sectores afectados por los aranceles de EE UU C. P. S.

El campo español exige al Gobierno compensaciones por el acuerdo arancelario con EE UU

Un 68% del comercio agroalimentario español queda en riesgo por el pacto, según las asociaciones agrarias que piden a la UE que «afloje la presión burocrática» para ser competitivas

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:39

Veinticuatro entidades agroalimentarias exigieron este miércoles compensaciones económicas al Gobierno por los efectos que tendrá sobre el campo español el acuerdo arancelario rubricado hace seis ... días por la Unión Europea y Estados Unidos, que contempla un arancel del 15% a los productos europeos. En el marco de la segunda reunión de la ronda de contactos del Ejecutivo con los sectores más afectados por el pacto, las principales asociaciones agrarias reclamaron a los ministros de Economía y Agricultura, Carlos Cuerpo y Luis Planas, que la Unión Europea «afloje la presión burocrática y de condiciones artificiales» que, a su juicio, se les están imponiendo. «Si no, no seremos competitivos», señaló a la salida del encuentro el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Indestructible Amatucci: en el césped pese al drama familiar que ha vivido
  2. 2 El Ayuntamiento actúa ante la presencia de ratas en el paseo de la playa de Las Canteras
  3. 3 Un hombre en estado grave tras caerle encima un palé con barriles de cerveza
  4. 4 «No podemos salir de Santa Catalina con picaduras»
  5. 5 El tráfico marítimo entre islas, el gran vencedor tras hacerse Baleària con la Naviera Armas
  6. 6 Rescatan a dos de cuatro cachorros abandonados con su madre en el barranco de Silva
  7. 7 Tres que no valían y que ahora lucen y tiran del carro
  8. 8 Agrede a una trabajadora de un supermercado de Arinaga tras robar varias botellas de alcohol
  9. 9

    La Policía francesa apunta a la homofobia como móvil del asesinato de los cuatro hombres hallados en el Sena
  10. 10 Las Palmas de Gran Canaria: La capital cultural está cogiendo polvo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El campo español exige al Gobierno compensaciones por el acuerdo arancelario con EE UU

El campo español exige al Gobierno compensaciones por el acuerdo arancelario con EE UU